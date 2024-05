Astros em fim de contrato entram no radar de times brasileiros | A TARDE

O mundo do futebol está novamente de olho nas movimentações do mercado de transferências, e os clubes brasileiros já estão se preparando para possíveis reforços de peso. Com o encerramento dos contratos de alguns dos principais jogadores do cenário internacional no final de 2024, o futebol brasileiro se abre para oportunidades de negociação que podem agitar as torcidas e elevar o nível técnico das equipes. A segunda janela de transferências de 2024 será de 10 de julho a 2 de setembro, quando negociações para compra e venda podem ser feitas com qualquer clube do mundo.

Nomes como Ángel Di Maria (Benfica), Luís Suárez (Inter Miami), Erik Lamela (Sevilla), Thiago Alcântara (Liverpool), Rafinha Alcântara (Al-Arabi SC), Sergio Ramos (Sevilla), Allan (Al-Wahda) e Keylor Navas (PSG), estão na lista dos atletas que terão seus contratos finalizados no final deste ano, podendo assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho. Esses jogadores, com vasta experiência em grandes clubes europeus e seleções nacionais, representam verdadeiros ativos no mercado e têm potencial para impactar positivamente qualquer equipe que os contrate.

Atletas como Ángel Di Maria, Erik Lamela, Thiago Alcântara, Rafinha Alcântara, Oscar e Allan já tiveram seus nomes ligados à equipes do futebol brasileiro em outras janelas de transferências. Diante deste cenário, o Esporte Clube Bahia, que inclusive possui um pré-contrato assinado com Iago Borduchi, do Augsburg (Alemanha), pode agir nos bastidores para tentar uma contratação de peso com o aporte do Grupo City.

À medida que o final do ano se aproxima, as especulações e os rumores sobre possíveis destinos desses jogadores devem aumentar, alimentando a expectativa dos torcedores e movimentando os bastidores do futebol. Resta aguardar para ver quais serão os desfechos dessas negociações e quais estrelas do futebol internacional poderão brilhar nos gramados brasileiros a partir de 2025 ou até mesmo no meio deste ano, caso consigam antecipar a chegada dos respectivos atletas.