Atacante da Seleção atinge recorde histórico no Barcelona

Atacante Raphinha entrou no top 50 dos principais artilheiros da história do Barcelona - Foto: Jose Jordan/AFP

O atacante brasileiro Raphinha atingiu um feito histórico no Barcelona (ESP), após marcar duas vezes na goleada por 5 a 0 sobre o Athletic Bilbao (ESP), na semifinal da Supercopa da Espanha.

O jogador entrou para a lista dos 50 maiores artilheiros do clube — ele está na quarta temporada pelo time azul-grená. Desde 2022, quando chegou, ele soma 63 gols em 160 jogos oficiais pelo Barcelona.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nesta temporada, em todas as competições pelas quais entrou em campo, Raphinha já marcou nove gols e deu quatro assistências em 16 partidas.

Com os gols marcados no jogo contra o Athletic, o brasileiro aparece em 48º lugar no ranking de maiores goleadores do Barcelona — o líder geral é o argentino Lionel Messi, com 672 gols.

Quarto entre os brasileiros

Quando apenas os brasileiros que jogaram pelo Barcelona são considerados, o principal artilheiro é Rivaldo. Ele fez 130 gols em 235 partidas pelo time espanhol.

Depois dele vem Neymar, com 105 gols em 186 jogos e Ronaldinho Gaúcho, com 94 gols em 207 jogos. Em seguida, aparece Raphinha.

Neste domingo, 11, o atacante pode ampliar o seu recorde pessoal, quando o Barcelona enfrenta o Real Madrid (ESP) pela final da Supercopa da Espanha.