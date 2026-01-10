Menu
HOME > ESPORTES
FUTEBOL ESPANHOL

Atacante da Seleção atinge recorde histórico no Barcelona

Jogador marcou duas vezes na goleada da equipe por 5x0 sobre o Athletic Bilbao

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

10/01/2026 - 11:34 h
Atacante Raphinha entrou no top 50 dos principais artilheiros da história do Barcelona
Atacante Raphinha entrou no top 50 dos principais artilheiros da história do Barcelona

O atacante brasileiro Raphinha atingiu um feito histórico no Barcelona (ESP), após marcar duas vezes na goleada por 5 a 0 sobre o Athletic Bilbao (ESP), na semifinal da Supercopa da Espanha.

O jogador entrou para a lista dos 50 maiores artilheiros do clube — ele está na quarta temporada pelo time azul-grená. Desde 2022, quando chegou, ele soma 63 gols em 160 jogos oficiais pelo Barcelona.

Leia Também:

Neymar reclama da posição de Raphinha na Bola de Ouro
Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"
Brasileiro brilha com dois gols e Barcelona vai à final da Supercopa

Nesta temporada, em todas as competições pelas quais entrou em campo, Raphinha já marcou nove gols e deu quatro assistências em 16 partidas.

Com os gols marcados no jogo contra o Athletic, o brasileiro aparece em 48º lugar no ranking de maiores goleadores do Barcelona — o líder geral é o argentino Lionel Messi, com 672 gols.

Quarto entre os brasileiros

Quando apenas os brasileiros que jogaram pelo Barcelona são considerados, o principal artilheiro é Rivaldo. Ele fez 130 gols em 235 partidas pelo time espanhol.

Depois dele vem Neymar, com 105 gols em 186 jogos e Ronaldinho Gaúcho, com 94 gols em 207 jogos. Em seguida, aparece Raphinha.

Neste domingo, 11, o atacante pode ampliar o seu recorde pessoal, quando o Barcelona enfrenta o Real Madrid (ESP) pela final da Supercopa da Espanha.

Tags:

Barcelona Raphinha real madrid

Ver todas

