HOME > esportes > FUTEBOL
DECISIVO

Brasileiro brilha com dois gols e Barcelona vai à final da Supercopa

Clube catalão goleou o Athletic Bilbao por 5 a 0 na semifinal do torneio

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

07/01/2026 - 18:47 h | Atualizada em 07/01/2026 - 19:26
Ao lado do sueco Roony Bardghji, Raphinha comemora um dos gols marcados na vitória do Barcelona por 5 a 0 contra o Athletic Bilbao
Ao lado do sueco Roony Bardghji, Raphinha comemora um dos gols marcados na vitória do Barcelona por 5 a 0 contra o Athletic Bilbao -

O brasileiro Raphinha brilhou na vitória por 5 a 0 do Barcelona sobre o Athletic Bilbao, nesta quarta-feira, 7, resultado que garantiu a equipe catalã na decisão da Supercopa da Espanha. A partida foi disputada no estádio Alinma Stadium, na Arábia Saudita, que também será palco da outra semifinal, entre Real Madrid e Atlético de Madrid, e da final do torneio.

Com dois gols e uma assistência, o jogador foi o destaque individual da partida, recebendo nota 10 pelo SofaScore, plataforma especializada em estatísticas esportivas.

Os outros gols foram marcados pelos espanhóis Ferran Torres e Fermin Lopez, e pelo sueco Roony Bardghji, todos na primeira etapa. O brasileiro, por sua vez, marcou já no final do primeiro tempo e no início do segundo.

Com uma vantagem de cinco gols no placar, o treinador alemão Hansi Flick optou por descansar os principais jogadores para a decisão, tirando Raphinha, Frenkie De Jong e Alejandro Balde aos 20 minutos, e substituindo Pedri e Bardghji aos 27.

O espanhol Lamine Yamal, eleito o segundo melhor jogador do mundo pela Fifa e pela France Football, começou a partida no banco e entrou na segunda rodada de substituições do Barcelona.

Temporada picotada

Depois de fazer a melhor temporada da carreira em 2024/25, Raphinha demorou a engrenar em 2025/26. Uma lesão na coxa no fim de setembro tirou o jogador de ação por 58 dias, de forma que ele desfalcou o Barcelona por 10 jogos nesse período.

O jogador retornou somente em novembro, na vitória do Barcelona por 4 a 0 contra o mesmo Athletic Bilbao, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. Desde então, o jogador esteve em campo nove vezes e anotou seis gols e duas assistências, mantendo a boa forma técnica que apresentava antes da lesão.

Ao todo, na temporada, são 9 gols e 4 assistências, ou seja, 13 participações diretas para gol em 16 jogos.

x