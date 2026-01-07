DECISIVO
Brasileiro brilha com dois gols e Barcelona vai à final da Supercopa
Clube catalão goleou o Athletic Bilbao por 5 a 0 na semifinal do torneio
Por Gustavo Nascimento
O brasileiro Raphinha brilhou na vitória por 5 a 0 do Barcelona sobre o Athletic Bilbao, nesta quarta-feira, 7, resultado que garantiu a equipe catalã na decisão da Supercopa da Espanha. A partida foi disputada no estádio Alinma Stadium, na Arábia Saudita, que também será palco da outra semifinal, entre Real Madrid e Atlético de Madrid, e da final do torneio.
Com dois gols e uma assistência, o jogador foi o destaque individual da partida, recebendo nota 10 pelo SofaScore, plataforma especializada em estatísticas esportivas.
Os outros gols foram marcados pelos espanhóis Ferran Torres e Fermin Lopez, e pelo sueco Roony Bardghji, todos na primeira etapa. O brasileiro, por sua vez, marcou já no final do primeiro tempo e no início do segundo.
Leia Também:
Com uma vantagem de cinco gols no placar, o treinador alemão Hansi Flick optou por descansar os principais jogadores para a decisão, tirando Raphinha, Frenkie De Jong e Alejandro Balde aos 20 minutos, e substituindo Pedri e Bardghji aos 27.
O espanhol Lamine Yamal, eleito o segundo melhor jogador do mundo pela Fifa e pela France Football, começou a partida no banco e entrou na segunda rodada de substituições do Barcelona.
Temporada picotada
Depois de fazer a melhor temporada da carreira em 2024/25, Raphinha demorou a engrenar em 2025/26. Uma lesão na coxa no fim de setembro tirou o jogador de ação por 58 dias, de forma que ele desfalcou o Barcelona por 10 jogos nesse período.
O jogador retornou somente em novembro, na vitória do Barcelona por 4 a 0 contra o mesmo Athletic Bilbao, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. Desde então, o jogador esteve em campo nove vezes e anotou seis gols e duas assistências, mantendo a boa forma técnica que apresentava antes da lesão.
Ao todo, na temporada, são 9 gols e 4 assistências, ou seja, 13 participações diretas para gol em 16 jogos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes