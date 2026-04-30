Atacante do Vitória encerra jejum de quase um ano sem marcar gols

O Esporte Clube Vitória empatou com a equipe do Confiança pela quinta e última rodada da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 29, pelo placar de 2 a 2. Com o resultado, o Leão da Barra se classificou para as eliminatórias do certame regional.





Renzo López comemorando gol pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O primeiro gol da partida foi marcado pelo atacante uruguaio Renzo López, que não balançava as redes desde julho de 2025, quando marcou um dos gols do empate do Vitória contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, dando fim em um jejum de nove meses em território brasileiro.



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Renzo López em Vitória x Sport em 2025 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Chegada de Renzo López no Vitória





Renzo López chegou ao Vitória no meio da temporada de 2025, onde não demorou muito para balançar as redes com a camisa do Leão da Barra, no seu quarto jogo, marcou o seu primeiro feito contra o time do Sport, partida que terminou em 2 a 2 dentro do Barradão.





Gol marcado nos acréscimos, mas que não garantiu os três pontos para o Colossal, que viu o Sport ainda reunir forças e empatar o jogo no último lance, somando um ponto na partida.

Jejum sem marcar gols

Renzo López perdeu espaço no elenco, sendo recentemente usado como terceira opção para o ataque do Esporte Clube Vitória, atrás de Renê, recém-chegado ao elenco, e Renato Kayzer, que é o titular da linha de frente rubro-negra.





Após 26 partidas com a camisa do Vitória, Renzo López balançou as redes novamente, mas sem garantir a vitória para o time, que terminou a partida sem vencer o time do Confiança, pela Copa do Nordeste.