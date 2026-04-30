COPA DO NORDESTE
Atacante do Vitória encerra jejum de quase um ano sem marcar gols
Último gol marcado foi em julho de 2025
O Esporte Clube Vitória empatou com a equipe do Confiança pela quinta e última rodada da Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 29, pelo placar de 2 a 2. Com o resultado, o Leão da Barra se classificou para as eliminatórias do certame regional.
O primeiro gol da partida foi marcado pelo atacante uruguaio Renzo López, que não balançava as redes desde julho de 2025, quando marcou um dos gols do empate do Vitória contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, dando fim em um jejum de nove meses em território brasileiro.
Chegada de Renzo López no Vitória
Renzo López chegou ao Vitória no meio da temporada de 2025, onde não demorou muito para balançar as redes com a camisa do Leão da Barra, no seu quarto jogo, marcou o seu primeiro feito contra o time do Sport, partida que terminou em 2 a 2 dentro do Barradão.
Gol marcado nos acréscimos, mas que não garantiu os três pontos para o Colossal, que viu o Sport ainda reunir forças e empatar o jogo no último lance, somando um ponto na partida.
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Jejum sem marcar gols
Renzo López perdeu espaço no elenco, sendo recentemente usado como terceira opção para o ataque do Esporte Clube Vitória, atrás de Renê, recém-chegado ao elenco, e Renato Kayzer, que é o titular da linha de frente rubro-negra.
Após 26 partidas com a camisa do Vitória, Renzo López balançou as redes novamente, mas sem garantir a vitória para o time, que terminou a partida sem vencer o time do Confiança, pela Copa do Nordeste.
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