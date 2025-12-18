Menu
PLANEJAMENTO 2026

Atacante Renato Kayzer faz balanço de 2025 e projeta evolução em 2026

O atacante fez um balanço sobre o ano de 2025 e projetou uma temporada de 2026 com mais tranquilidade

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

18/12/2025 - 9:35 h | Atualizada em 18/12/2025 - 10:04
Renato Kayzer apontando para torcida depois de marcar um gol
Renato Kayzer apontando para torcida depois de marcar um gol -

Dentro de um ano agitado, Renato Kayzer viveu grandes emoções em sua primeira temporada com a camisa do Vitória. O atacante estreou de maneira espetacular contra o Vasco, pela oitava rodada do campeonato brasileiro, no dia 10 de maio, no Barradão, e entrando no segundo tempo e marcando os dois gols da virada em um momento no qual o time contava com desvantagem numérica, após a expulsão de Matheuzinho por agressão.

Kayzer comemorando após marcar gol em Ba-Vi
Kayzer comemorando após marcar gol em Ba-Vi | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O atleta passou por diferentes fases em seu primeiro ano no Leão da Barra. Iniciou de forma eficiente, alcançando a titularidade rapidamente, mas enfrentou uma queda de desempenho e um jejum de gols, o que o levou de volta ao banco de reservas, sendo utilizado como opção no segundo tempo.

Em entrevista ao GE, o atacante comparou momentos distintos de sua carreira, citando o período no Athletico Paranaense, quando disputou a final da Copa Sul-Americana em 2021, e destacou o nervosismo de lutar contra o rebaixamento:

Renato Kayzer comemora beijando o escudo
Renato Kayzer comemora beijando o escudo | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

"Disputei uma final de campeonato internacional e passei, neste ano, por um momento difícil brigando contra o rebaixamento. Quando você disputa uma final, já tem credibilidade para estar ali. Existe a tensão de ser campeão, mas isso é consequência; dentro de campo são detalhes. Já jogar contra o rebaixamento é colocar muita coisa em risco: muitos empregos e funcionários que dependem do clube. Tinha muito mais que um título em jogo", avalia o jogador.

Identificação com a torcida

Kayzer teve uma identificação rápida com a torcida, validada por sua postura dentro e fora de campo, com muita entrega e cobrança aos companheiros. Suas reações fora das quatro linhas, agindo como um "torcedor em campo", fizeram com que caísse nas graças dos rubro-negros, chegando a ser considerado como um "xodó" do time e peça fundamental no ataque do time.

Projeção da próxima temporada

Apesar do fim de temporada tenso em 2025, o atacante projeta um início de 2026 positivo, ressaltando a reta final do Brasileiro, na qual o clube baiano teve a sexta melhor campanha nos últimos dez jogos.

"O Vitória tinha alguns objetivos durante o ano. Infelizmente não pude estar em campo para ajudar na Sul-Americana e não fomos tão bem como queríamos. Mas o objetivo de permanência era o mais alto e difícil; é uma competição muito disputada."

"Nas últimas dez partidas, estávamos entre os primeiros. Manter o clube na Série A dá prestígio e credibilidade para fazermos um grande 2026"
Renato Kayzer - Atacante do Vitória

Para a próxima temporada, o Vitória disputará quatro competições: o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Copa do Nordeste. A temporada tem inicio no dia 10 de janeiro, contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão.

