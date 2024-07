Atacante sofre lesão e desfalca Bahia contra o Corinthians

Biel sofre lesão e desfalca o Bahia no Brasileirão - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O atacante Biel desfalcará o Bahia na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, quando enfrentará o Corinthians, na Arena Fonte Nova. De acordo com o clube, a ausência se dá a um estiramento ligamentar no tornozelo esquerdo sofrido contra o Cuiabá, no sábado, 13.

Apesar de não ser titular absoluto na equipe de Rogério Ceni, o camisa 11 vem sendo importante na temporada, colaborando com cinco gols e 10 assistências. Mesmo saindo do banco, o atleta já somou minutos em 37 jogos na temporada e encerrará uma sequência de 17 jogos seguidos na competição.

Além de Biel, o Esquadrão também não poderá contar com o zagueiro Gabriel Xavier, que recebeu o 3º cartão amarelo no último duelo e cumprirá suspensão automática.