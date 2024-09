Atleta amadora inova e celebra aniversário com corrida de rua

Pedrita Maria (ao centro) corre com companheiros da assessoria esportiva - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Já imaginou receber um convite de aniversário e, ao abri-lo, perceber que o evento será uma corrida de rua? Esta situação inusitada tem se tornado uma tendência entre os corredores e Salvador, neste domingo, 15, será palco de uma corrida de aniversário.

Trata-se do ‘Pedrita Run’, organizado pela atleta amadora Pedrita Maria para a comemoração dos seus 31 anos. O evento está marcado para as 6h, no bairro de Patamares e vai reunir amigos, familiares e convidados para uma corrida repleta de energia e alegria.

Pedrita, que completou mais um ciclo na última quinta-feira, 12, decidiu marcar esta data com um evento esportivo diferente, unindo sua paixão pela corrida e sua vida fitness, amplamente compartilhada em suas redes sociais. Há seis anos na Polícia Militar, a atleta amadora corre três vezes por semana e, desde outubro de 2023, faz parte da Veloso Assessoria Esportiva.

“Eu sou uma micro influenciadora e gosto de postar sobre essa vida fitness. Este ano, pensei em fazer algo diferente no meu aniversário e, com a sugestão de amigos do clube de corrida, decidi organizar uma corrida. A ideia era agregar empresas parceiras e criar um evento semelhante às corridas de rua, mas de forma mais íntima, com meus convidados e o pessoal da assessoria”, contou Pedrita.

Pedrita Maria em uma de suas corridas rotineiras | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A corrida de aniversário conta com duas opções de percurso: 6 km para os corredores habituais e 3,1 km para aqueles que possuem limitações ou não correm regularmente, além de crianças. E os participantes precisam seguir a paleta de cores com roupas leves preta ou amarela. Durante o trajeto, eles contarão com o suporte de pontos de hidratação.

Após a corrida, todos serão recepcionados com um café da manhã caprichado, sorteio de brindes e uma sessão de recovery, garantindo o bem-estar dos corredores após o esforço físico.

Um Evento de Conexão e Positividade

Icaro Veloso, proprietário da Veloso Assessoria Esportiva, destacou o clima especial da corrida de aniversário: “A ‘Pedrita Run’ será um encontro de amigos que se uniram através da corrida e hoje servem como fonte de energia positiva, amor, companheirismo e aprendizado. Pedrita, com sua capacidade de atrair pessoas do bem, proporcionou um dia leve e alegre, com muita resenha, risadas e um pouquinho de esforço, claro.”

Icaro Veloso, da Veloso Assessoria Esportiva | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além de comemorar a vida de Pedrita, a corrida é uma oportunidade para aqueles que estão começando no mundo da corrida. Veloso aproveitou para dar dicas importantes para os iniciantes: “Faça um breve aquecimento de 10 minutos, alternando 1 minuto correndo e 1 minuto caminhando. Durante a corrida, é possível intercalar algumas caminhadas a cada 3 minutos, mantendo a respiração livre e o espírito de alegria.”

O evento exclusivo é uma demonstração do compromisso de Pedrita com o bem-estar, a saúde e sua rede de apoio, celebrando a corrida não apenas como uma atividade física, mas como uma forma de reunir pessoas e criar momentos memoráveis.