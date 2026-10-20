Atleta brasileira fratura o rosto e tem convulsão após acidente

Os brasileiros que acompanhavam a final feminina do BMX Freestyle Park, na etapa da Copa do Mundo realizada em Xangai, na China, tomaram um susto gigantesco no último domingo, 18.

A ciclista brasileira Duda Bordignon sofreu um grave acidente, teve três fraturas no rosto, perdeu a consciência e apresentou um episódio de convulsão após cair enquanto executava uma manobra.

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Medalhista sul-americana e pentacampeã brasileira, Duda precisou de atendimento médico e foi encaminhada ao hospital. Apesar da gravidade da queda, recebeu alta e permanece em território chinês enquanto organiza a viagem de volta ao Brasil, onde dará continuidade ao tratamento.

Em publicações nas redes sociais, a ciclista mostrou as consequências do acidente, incluindo inchaço e hematomas no rosto, e contou que ainda sente dores intensas, mesmo com o uso de medicamentos.

Queda aconteceu durante tentativa de manobra

O acidente ocorreu quando a brasileira tentava executar um flare, movimento acrobático que combina uma rotação para trás com um giro lateral da bicicleta. Durante a apresentação, Duda ultrapassou o ponto previsto para completar a manobra e acabou atingindo o solo com força.

O impacto foi concentrado principalmente em um dos lados do rosto, provocando três fraturas e deixando a região dos olhos bastante inchada.

"Quebrei três partes do meu rosto. Estou com o olho bem inchado, bem roxo. Como algumas pessoas viram o vídeo, eu caí num flare, passei do giro e acabei caindo. Acontece, são ossos do ofício. Infelizmente, estamos sujeitos a isso nesse esporte, na nossa profissão", relatou.

A queda interrompeu sua participação na decisão e mobilizou os profissionais responsáveis pelo atendimento médico da competição.

Acidente de Duda - Foto: Reprodução I X

Atleta perdeu a memória de parte do acidente

Além dos ferimentos no rosto, Duda revelou ter apresentado uma convulsão depois da queda. Segundo a brasileira, o episódio pode ter ocorrido durante o transporte de ambulância, mas ela não consegue confirmar o momento porque perdeu a memória de parte dos acontecimentos.

A ciclista contou que precisou recorrer aos relatos de pessoas próximas, incluindo o também atleta Gustavo Balaloka e o treinador Paulinho Saçaki, para compreender o que aconteceu depois do impacto.

"Infelizmente, tive também um episódio de convulsão depois que caí. Acho que foi na ambulância, não lembro de muita coisa. Na verdade, deu um blackout na minha cabeça. Isso é um pouco do que o Gugu (Gustavo Balaloka), o Paulinho (Saçaki, treinador) e o pessoal que estava comigo me relataram para me explicar o que aconteceu", explicou.

Duda agradeceu à equipe de fisioterapia e aos profissionais de saúde que prestaram os primeiros socorros e acompanharam sua recuperação no hospital.

Duda nas redes sociais - Foto: Reprodução I Instagram

Brasileira segue com dores e aguarda retorno ao país

Mesmo após receber alta hospitalar, a atleta ainda enfrenta consequências físicas do acidente, com os ferimentos e o inchaço na face dificultando até mesmo sua comunicação.

Duda afirmou que está seguindo as orientações médicas e que a prioridade, neste momento, é garantir a recuperação antes de pensar no retorno às competições.

"Estou cuidando bem. Recebi toda a assistência possível do pessoal da fisioterapia e da equipe médica. Saí ontem do hospital e estou na China ainda, deixando tudo certinho para poder retornar ao Brasil. Agora é cuidar, tratar e estar de volta o quanto antes", disse.

A ciclista não informou uma previsão para voltar aos treinos ou disputar novas provas.

Duda pelo Brasil - Foto: Reprodução I X

Duda terminou competição entre as dez melhores

Apesar do acidente, a brasileira encerrou sua participação em Xangai na nona colocação. O resultado foi comemorado pela atleta, que conseguiu alcançar mais uma final internacional.

Antes da decisão, Duda havia garantido a classificação ao terminar a fase eliminatória em décimo lugar, com 52,20 pontos. A queda, no entanto, impediu que completasse normalmente sua apresentação na final.

"Estou com bastante dor. Estou bem medicada, mas, mesmo assim, dói bastante. Não curti ter testado que o chão era duro. Mas acontece, a gente nunca deseja essas coisas. De qualquer maneira, estou feliz com o resultado. Tivemos um P9 aqui, que é bom demais", comentou.

A brasileira ocupa a sexta posição do ranking mundial do BMX Freestyle Park e reúne no currículo cinco títulos nacionais, além de medalha em competição sul-americana.

Ciclista projeta volta às pistas após recuperação

Mesmo diante do susto, Duda reafirmou sua paixão pelo BMX e demonstrou confiança em retomar a carreira depois do tratamento: "Estou feliz demais por ter feito mais uma final, por mais que eu só lembre de metade dela".

"Sou muito agradecida a Deus pela oportunidade de fazer o que eu mais amo. Por mais que o BMX me traga essas coisas, eu amo andar de bike, amo BMX. Vou voltar mais forte, vou voltar melhor ainda. Bora para a próxima", declarou.