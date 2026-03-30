Atleta da Rússia fica de costas durante execução do hino da Ucrânia

Pódio com Rússia e Ucrânia na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica - Foto: Reprodução

A etapa de abertura da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica de 2026 terminou nesta segunda-feira, 30, em Sofia, na Bulgária, e ficou marcada por um episódio de desrespeito em meio a conflitos.

Durante a cerimônia de premiação do arco, a russa Sofia Ilteriakova, competindo como Atleta Neutra Individual pela proibição da participação da delegação de seu país, permaneceu de costas para as bandeiras enquanto tocava o hino da Ucrânia.

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A medalha de ouro ficou com a ucraniana Taisiia Onofriichuk, que confirmou o favoritismo e ainda conquistou outro título individual, na prova da bola. Já na prova de conjuntos com três arcos e duas maças, a vitória foi da equipe da Rússia, que também competiu sob a designação de atletas neutros.

Como funcionam os atletas neutros

As competidoras russas e belarussas participam das competições internacionais sob o status de Atletas Individuais Neutros, medida adotada pelo Comitê Olímpico Internacional em razão da guerra contra a Ucrânia, iniciada em 2022.

Nesse formato, as delegações não utilizam bandeiras ou hinos nacionais. Em vez disso, são representadas por um símbolo neutro e por um hino instrumental definido pelo COI. Além disso, esses atletas não participaram das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Participação brasileira

O Brasil esteve representado por Geovanna Santos, que avançou à final da fita, disputada neste domingo, 5, após registrar a quinta melhor nota na fase classificatória. Na decisão, somou 26.550 pontos e terminou na sexta colocação.