Atlético de Madrid vence Getafe com hat-trick de Griezmann | A TARDE

Um hat-trick do atacante francês Antoine Griezmann deu ao Atlético de Madrid a vitória por 3 a 0 nesta quarta-feira, 15, na visita ao Getafe, pela 36ª rodada de LaLiga, e a classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Leia mais: Chelsea vence Brighton e aumenta chances de ir à competições europeias

Leia mais: PSG vence Nice, que fica fora da luta por vaga na Champions

O time 'colchonero' tem 11 pontos a mais que o Athletic Bilbao (5º), e ficou dois pontos atrás do Girona, entrando a todo vapor na luta pelo pódio.

"Trabalhamos sempre pelo melhor. Buscamos melhorar a cada ano. Com o bom trabalho do clube, e também o nosso, esperamos fazer uma boa temporada no próximo ano", disse o técnico argentino do Atlético, Diego Simeone.

Publicações relacionadas