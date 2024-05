Chelsea vence Brighton e aumenta chances de ir à competições europeias | A TARDE

O Chelsea emendou quatro vitórias consecutivas no Campeonato Inglês ao bater o Brighton por 2 a 1 nesta quarta-feira, 15, em jogo adiado da 34ª rodada, um resultado que aumenta as chances do time londrino de disputar uma das copas europeias na próxima temporada. O jogo foi realizado no Falmer Stadium.

Os 'Blues' conseguiram os três pontos graças aos gols de Cole Palmer, aos 34, e Christopher Nkunku, aos 19 do segundo tempo, enquanto o Brighton descontou nos acréscimos com Danny Welbeck, aos 52.

Nkunku, recuperado de lesão, entrou em jogo ao intervalo para substituir Myjailo Mudryk, também lesionado. Foi o terceiro gol da temporada do atacante francês, às vésperas de Didier Deschamps anunciar sua convocação para a Euro-2024.

"A Premier League é a liga mais competitiva do mundo. Todo o crédito pela vitória de hoje é dos jogadores. Eles mereceram completamente. Estou feliz porque isso me permite sonhar em jogar na Europa na próxima temporada", disse Pochettino à Sky Sports.

Na última rodada, o Chelsea enfrentará o Bournemouth no domingo, 19, ainda com chances, embora remotas, de alcançar o Tottenham (5º), que ocupa a posição que dá vaga na Liga Europa. Por outro lado, os 'Blues' estão praticamente garantidos na sexta colocação da Premier League, que leva à Conference League.

Nesse cenário, a Liga Europa ainda não está descartada, pois o Chelsea conseguiria uma vaga caso o Manchester City derrote o Manchester United na final da Copa da Inglaterra no dia 25 de maio.

