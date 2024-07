Atual campeã, Argentina estreia na Copa América contra o Canadá

Messi e Di María estão próximos de deixar a seleção - Foto: Divulgação | Conmebol

Atual campeã, a seleção argentina inicia, a partir desta quinta-feira, 20, sua participação na Copa América ao estrear contra o Canadá pelo Grupo A, liderada pelo craque Lionel Messi, que começa sua lenta despedida.

O complicado Grupo A é formado ainda por Chile e Peru, que se enfrentam no dia seguinte no AT&T Stadium, em Arlington, uma das 14 cidades que sediarão a competição.

Para continuar acumulando recordes à sua inesgotável lista de conquistas, assim que a bola rolar no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, a partir das 21h, Messi se tornará o jogador com mais partidas disputadas pelo torneio (35).

Também favorita ao título que não conquista desde 2019, a Seleção Brasileira fará a estreia no Grupo D na segunda-feira, 24, mesmo dia do primeiro jogo da Colômbia, outra candidata, que enfrenta o Paraguai na mesma chave.

Já o Uruguai do técnico Marcelo Bielsa, também entre quatro postulantes ao título, inicia sua campanha no domingo, 23, contra o Panamá em Miami, pelo Grupo C, mesma chave em que os Estados Unidos tentarão impor o favoritismo de jogar em casa contra a Bolívia, em Arlington.