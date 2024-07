Atual campeã da Euro, Itália é eliminada para Suíça nas oitavas

Jogadores da Suíça comemorando - Foto: Ronny HARTMANN / AFP

O primeiro classificado às quartas da Eurocopa já tem nome! Neste sábado, 29, a Suíça venceu a Itália pelo placar de 2x0, com gols de Remo Freuler e Ruben Vargas, deixando a atual campeã de fora da competição. No estádio Olímpico de Berlin, os suíços conseguiram a segunda classificação da sua história entre as oito melhores seleções da Europa.

Com a vitória, agora os alvirrubros esperam o vencedor do duelo entre Inglaterra e Eslováquia, que se enfrentam neste domingo, 30, em Gelsenkirchen. Com isso, a partida das quartas será no dia 6 de junho, no próximo sábado.

Leia mais:

Brasil goleia o Paraguai e vence a primeira na Copa América

Dorival celebra grande atuação de Vini Jr: "tudo o que queremos"

Nos minutos iniciais, a Suíça se mostrou superior diante dos atuais campeões, dominando a estatística de posse de bola e de grandes chances criadas. Assim, ainda na primeira etapa, o meia recebeu na pequena área e, após um ótimo domínio, chutou ao gol do goleiro Donnarumma, que não conseguiu evitar que os adversários saíssem na frente.

Na segunda etapa, a dominância continuou por parte do país do chocolate, que ampliou o placar no primeiro minuto, com um golaço do início da grande área do atacante Vargas. Com dois gols de vantagem, os italianos até tentaram diminuir o placar, mas pararam no goleiro Sommer, que não permitiu o susto para os suíços.