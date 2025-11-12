Autor do gol do 7 a 1 desmaia por problema cardíaco e deve aposentar

Oscar pela Seleção Brasileira - Foto: Reprodução I X

Em 2014, o Brasil inteiro ouviu o nome de Oscar, meia que marcou o único gol da Seleção Brasileira no traumático 7 a 1. Agora aos 34 anos, o jogador do São Paulo preocupa e pode precisar se aposentar após desmaiar por problema cardíaco durante exames de rotina no CT.

Na manhã de terça-feira, 11, Oscar desmaiou no CT do São Paulo e foi diagnosticado com alterações cardíacas. Internado desde então, ele passou a noite na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, onde segue em observação e com quadro estável, mas ainda sem previsão de alta.

O episódio ocorreu durante a bateria de testes que marca o início da pré-temporada de 2026. No hospital, o jogador foi submetido a cateterismo diagnóstico e ressonância magnética, e um novo boletim médico deve ser divulgado nesta quarta-feira, 12.

A condição cardíaca de Oscar não é nova. Ela foi detectada em agosto, após exames realizados por causa de uma fratura nas vértebras lombares sofrida em um clássico contra o Corinthians. Desde então, o meia fazia uso de medicamentos e chegou a receber liberação de um médico particular para retomar os treinos.

Por decisão pessoal, o jogador pediu ao São Paulo sigilo médico sobre o caso, o que foi respeitado até o desmaio. A gravidade do colapso, porém, fez o clube divulgar nota oficial.

"Durante exames realizados na manhã desta terça-feira, o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido e permanecendo em observação para a realização de exames complementares", disse o clube.

Vai aposentar?

A aposentadoria de Oscar deve ser anunciada nas próximas semanas. Segundo o Globo Esporte, há 99% de chance de que ele anuncie o fim da carreira.

Oscar tem o apoio da esposa, Ludmila Emboaba, e dos filhos, Júlia e Caio, que pedem que ele priorize a saúde e a convivência familiar. "Ele ficou muito assustado", contou uma pessoa próxima. "Quer aproveitar a vida com as crianças e não correr mais riscos", completou.

Desde que deixou o Chelsea, em 2017, para atuar no futebol chinês, Oscar acumulou uma fortuna estimada em mais de um bilhão de reais, o que o coloca entre os atletas mais bem pagos do mundo.

Oscar tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2027, mas clube e atleta já discutem uma rescisão amigável, sem multa, com quitação apenas dos valores pendentes.

