Auxiliar do Flamengo projeta decisão contra o Bahia na Copa do Brasil

Flamengo e Bahia se enfrentaram na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Às vésperas do confronto decisivo entre Bahia e Flamengo, válido pelo primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil 2024, Matheus Bachi, filho de Tite e responsável por comandar o time rubro-negro na ausência do pai, falou sobre a importância de recuperar os atletas antes do confronto. Em entrevista coletiva após a partida contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, 25, Bachi ressaltou o curto intervalo de tempo disponível para descansar a equipe.

"Primeiro é recuperar os atletas. Jogamos na quinta na altitude, o Bragantino jogou na terça. (A diferença de tempo) faz parte, não adianta, a gente faz essa análise", afirmou o treinador interino, destacando a necessidade de ajustar a estratégia para o confronto contra o Bahia. Matheus também frisou que o foco do Flamengo está em estudar o adversário e em otimizar o breve período de descanso antes do duelo.

Com apenas 36 horas de recuperação entre o último treino e o jogo de quarta-feira, 28, Matheus Bachi destacou a importância de utilizar ferramentas como vídeos e conversas táticas para preparar o elenco. "É buscar vídeo, usar, conversar, descansar. E ir pro jogo", concluiu o técnico, ciente do desafio que a equipe enfrenta na Arena Fonte Nova, onde tentará largar na frente no confronto de mata-mata.