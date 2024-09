Em semana de decisão contra o Bahia, Flamengo acerta com novo reforço

Alex Sandro, ex-jogador da Juventus - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Adversário do Bahia na Copa do Brasil, o Flamengo acertou a contratação do lateral-esquerdo Alex Sandro, segundo reforço desta janela de transferências, o primeiro foi o atacante Michael. O jogador de 33 anos vai assinar contrato até dezembro de 2026. A informação é do ge.

Alex Sandro estava na Juventus, da Itália, onde chegou em 2015. Ele é o brasileiro que mais vestiu a camisa da equipe, foram 327 partidas, 16 gols e 31 assistências. A diretoria do Flamengo segue na Europa para fechar as contratações de Carlos Alcaraz, do Southampton, e de Gonzalo Plata, do Al-Sadd.

A partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil entre Bahia e Flamengo está marcada para as 21h30 de quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova, em Salvador.