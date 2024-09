Juba e Ratão ressaltam momento defensivo do Bahia na temporada

Luciano Juba em ação pelo Bahia contra o Botafogo - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Após um momento de oscilação, o Bahia voltou a desempenhar um bom futebol na temporada e chegou a quatro jogos sem sofrer gols, um pela Copa do Brasil e três pelo Brasileirão. Neste domingo, 25, contra o Botafogo, o goleiro Marcos Felipe foi essencial quando a defesa não conseguiu parar o ataque adversário na Arena Fonte Nova.

A boa fase do setor defensivo acontece num momento crucial da temporada, já que na quarta-feira, 28, o Bahia recebe o Flamengo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para Luciano Juba, após o empate sem gols diante do Botafogo, o bom desempenho no campo de defesa aumenta a confiança da equipe para a decisão.

“A gente sabe que é sempre importante estar vencendo. A gente vinha de alguns resultados ruins e, graças a Deus, pôde voltar a vencer. Já é o quarto jogo que a gente não toma gol e isso é muito importante para nós e para o torcedor, que vem nos ver e que espera um triunfo nosso. Hoje a gente não conseguiu fazer gol, mas o importante é que a gente também não tomou”, contou Juba na zona mista.

“Teve um momento que sofremos pressão do adversário, mas a gente conseguiu suportar bem. É seguir trabalhando para que a gente possa continuar nessa consistência, sem sofrer gols para que quarta-feira, a gente possa fazer um grande jogo e conquistar um grande resultado”, complementou.

Quem também ressaltou a boa fase do sistema defensivo foi o atacante Rafael Ratão, que vem ganhando mais minutos em campo. O jogador ainda revelou ansiedade para voltar a marcar no Brasileirão. Seu único gol na competição foi na 5ª rodada, justamente contra o Botafogo.

“Atuação muito boa. Acho que o ponto positivo é que a gente está há quatro jogos sem tomar gol e isso quer dizer que a gente não está tomando gol e está fazendo. Infelizmente hoje não saiu, mas a gente criou muitas chances, o goleiro deles estava bem no jogo e pegou algumas bolas muito boas”, pontuou Ratão.

Rafael Ratão entrou aos 29 minutos do segundo tempo contra o Botafogo | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

“Eu estava entrando pouco, tendo pouca minutagem, mas depois dessa lesão do Biel e do Ademir eu tive mais chances para poder jogar e pude aproveitar bem as oportunidades, entrar bem nos jogos, mas está faltando o gol, a última parte. É ter calma que no momento certo vai sair, o mais importante é seguir trabalhando e entrando bem”, concluiu o atacante.

A partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil entre Bahia e Flamengo está marcada para as 21h30 de quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova, em Salvador.