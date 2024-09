"Empate com sabor de empate", diz Ceni após Bahia e Botafogo

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A Arena Fonte Nova foi palco de um jogaço entre equipes da parte de cima da tabela do Brasileirão na tarde deste domingo, 25. Bahia e Botafogo não saíram do zero no placar por conta da atuação dos goleiros Marcos Felipe e John, em duelo da 24ª rodada. Após o apito final, a torcida do Bahia aplaudiu os jogadores do Tricolor.

Em entrevista após a partida, o técnico Rogério Ceni entendeu que foi um reconhecimento dos torcedores pelo bom desempenho do time, que encarou uma das melhores equipes do Brasil pela quarta vez na temporada e saiu invicto.

“Acho que o torcedor aplaude não pelo empate em si, mas pela forma como o time lutou até o fim para vencer. Foi um jogo equilibrado, com boa parte do segundo tempo sob nosso controle, embora em alguns momentos o Botafogo nos pressionasse. Tivemos três grandes oportunidades no final do jogo”, afirmou o comandante.

Leia mais:

>> Marcos Felipe celebra boa atuação em "jogo grande" diante do Botafogo

>> Com ajuda do Bahia, Fortaleza assume liderança do Brasileirão

“O torcedor aplaude a atitude do time. É um empate com sabor de empate, mas enfrentamos uma grande equipe, que vem de bons resultados. Hoje, talvez, tenhamos sido quem mais merecia a vitória”, complementou.

Ceni ainda revelou que os últimos dias sem jogos no meio de semana acabou sendo essencial para que o Bahia mantivesse o alto nível que vem apresentando dentro de campo.

“Eu acredito que a energia vem dessas duas semanas sem jogos no meio da semana. É difícil manter o mesmo nível com partidas no meio da semana. Contra o Grêmio, tivemos bastante energia, e hoje o que fez o time ser tão aguerrido foi essa semana para trabalhar”, disse o treinador.

Na próxima rodada, o Bahia vai até o interior de São Paulo encarar o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada. O duelo está marcado para as 18h30 de domingo, 1º, no Estádio Nabi Abi Chedid. Antes disso, o Tricolor recebe o Flamengo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, às 21h30 de quarta-feira, 28.