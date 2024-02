Ba-Vi deste domingo terá policiamento reforçado no Barradão | A TARDE

A Secretaria da Segurança Pública vai operar com patrulhas reforçadas, equipes infiltradas e Reconhecimento Facial no clássico Ba-Vi, que será realizado às 16h deste domingo, 18, no Barradão.

A Polícia Militar atuará com 400 agentes de unidades territoriais e especializadas, nas áreas interna e externa do estádio. Abordagens preventivas serão realizadas.

Agentes infiltrados da Polícia Civil trabalharão com o objetivo de impedir articulações de grupos criminosos envolvidos com crimes contra a vida e porte ilegal de arma de fogo.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) e o Corpo de Bombeiros deixarão equipes exclusivas nas suas respectivas bases para acionamento.

Tecnologia

A SSP utilizará também no Barradão o Sistema de Reconhecimento Facial. Foragidos da Justiça flagrados pelas câmeras serão conduzidos para unidades da PC. Desaparecidos também serão encontrados pela ferramenta da SSP.

O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, afirmou que o setor de inteligência da polícia está monitorando as redes sociais dos suspeitos.

"Esporte é cultura, família e alegria. A rivalidade sadia será bem vinda. Além das ações no Barradão, nossos setores de Inteligência monitoram as redes sociais. Vamos atuar com firmeza contra possíveis marcações de confrontos longe do estádio", disse o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Acrescentou ainda que a população pode ajudar através dos telefones 190 (Cicom) e 181 (Disque Denúncia). "Qualquer mensagem em aplicativos ou movimentações suspeitas podem ser informadas, com total sigilo. População e Forças de Segurança estão unidas", finalizou Werner.