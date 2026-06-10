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Bahia atropela 12 estados e domina pódio no tênis de mesa nacional

Com 61 medalhas, esporte baiano faz história em competição

Lucas Vilas Boas
Por
Atletas baianos conquistaram 61 medalhas
Atletas baianos conquistaram 61 medalhas - Foto: Divulgação

A cidade de Feira de Santana voltou a ser palco de uma importante competição do calendário nacional do tênis de mesa. Entre os dias 4 e 7 de junho, o Ginásio Oyama Pinto sediou a Copa Brasil Prata de Tênis de Mesa 2026, reunindo mais de 200 atletas de diferentes regiões do país.

Válido para o ranking da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), o torneio contou com representantes de 12 estados brasileiros, além de técnicos, árbitros e dirigentes. Ao longo de quatro dias de disputas, os competidores participaram de confrontos em 30 categorias, divididas por faixa etária, nível técnico e provas de simples e duplas.

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Entre os destaques da competição estiveram os atletas baianos Gabriela Santiago e Iuki Alves, beneficiados pelo programa FazAtleta. Ambos alcançaram as finais das principais categorias do evento e terminaram com a medalha de prata.

Além dos resultados nas categorias principais, os mesa-tenistas baianos tiveram desempenho expressivo ao longo de toda a competição. No total, foram 61 medalhas conquistadas pelos representantes do estado: 11 de ouro, 14 de prata e 36 de bronze.

Na disputa do Absoluto A masculino, Iuki chegou à decisão, mas acabou superado por Dennis Carvalho, que ficou com o título da categoria mais importante do torneio. Já no feminino, Gabriela Santiago teve uma campanha de destaque até a final do Absoluto B, onde foi derrotada por Victoria Passarela, vice-campeã da edição.

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Outro ponto de destaque foi a premiação por equipes. O tradicional Troféu Eficiência, que reconhece os clubes com melhor desempenho geral na competição, teve domínio absoluto dos representantes baianos. Entre os 23 clubes participantes, o Clube dos Tenistas da Bahia (CTB) ficou com o primeiro lugar da classificação geral. A Academia Baiana de Tênis de Mesa (ABTM) terminou na segunda posição, enquanto o CT Carneiro completou o pódio em terceiro.

A competição contou com a presença de equipes de estados como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Tocantins, Piauí, Paraíba, Alagoas, Distrito Federal e Bahia, reforçando o alcance nacional do evento.

Atletas baianos conquistaram 61 medalhas
Atletas baianos conquistaram 61 medalhas - Foto: Divulgação

Para o presidente da Federação de Tênis de Mesa da Bahia (FTMBA), Caio Gadelha, a realização da etapa em Feira de Santana demonstra a evolução da modalidade no estado.

“A realização da Copa Brasil em Feira de Santana reforça o crescimento do tênis de mesa na Bahia e demonstra a capacidade do estado em receber grandes eventos nacionais, proporcionando estrutura de qualidade, integração entre atletas de todo o país e a promoção do esporte em diferentes regiões. A competição foi marcada pelo alto nível técnico, espírito esportivo e pela forte participação dos clubes baianos, que mais uma vez mostraram sua força no cenário nacional do tênis de mesa”.

A etapa disputada em Feira de Santana marcou o terceiro evento nacional consecutivo da modalidade realizado em território baiano. Antes dela, Salvador recebeu competições da CBTM em novembro de 2024 e março de 2025, ambas na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). O cenário representa uma mudança significativa para o estado, que havia passado quase uma década sem sediar torneios nacionais de tênis de mesa.

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