Bahia conquista Campeonato Brasileiro de Muaythai com 35 medalhas

O "país do futebol" prova a cada dia o quanto sabe ser bem mais do que isso - e fez de novo no Campeonato Brasileiro de Muaythai 2026, que teve a Bahia no topo como grande destaque.

Com uma delegação formada por 60 lutadores, o estado conquistou um cinturão semiprofissional, 21 medalhas de ouro, 13 de prata e uma de bronze, totalizando 35 pódios na competição realizada em São Paulo.

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O desempenho garantiu à equipe baiana a primeira colocação geral do torneio e reforçou o crescimento da modalidade no estado, com apoio do Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia.

O resultado expressivo também reflete o aumento da participação baiana no Campeonato Brasileiro. Em 2025, a Bahia foi representada por 46 atletas, enquanto neste ano, o número subiu para 60 lutadores, distribuídos entre categorias infantis e semiprofissionais.

Foram beneficiados com o apoio de transporte atletas de Salvador, Feira de Santana, Itaberaba, Iaçu, Macaúbas, Vitória da Conquista, Ibipitanga, Rio do Pires, Barreiras, Caculé e Caetité.

Para o presidente da Federação Baiana de Muay Thai e Boxe Tailandês, grão-mestre Marcos Araújo, a campanha confirma a força da modalidade no estado e o desenvolvimento de atletas de diferentes regiões da Bahia.

"Esse resultado tem um peso enorme para o muaythai baiano. Estamos falando de atletas de diferentes cidades da Bahia, muitos oriundos do interior, que treinam diariamente com muita dedicação e que hoje conseguem competir em alto nível nacional", afirmou.

Bahia como potência nacional

Além das medalhas, a conquista é vista pela federação como reflexo do fortalecimento da base e da ampliação de oportunidades para atletas baianos competirem fora do estado. Marcos Araújo também destacou a importância do apoio logístico para viabilizar a presença da delegação no torneio nacional.

"Mais do que medalhas, esse resultado representa crescimento, experiência e fortalecimento do nosso esporte. A Bahia hoje se consolida cada vez mais como uma potência do muaythai nacional", completou.