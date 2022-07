Bahia e Canaã vão decidir o título da Copa 2 de Julho

Após as vitórias ocorridas nesta segunda-feira, Bahia e Canaã garantiram vaga na decisão da edição 2022 da Copa 2 de Julho sub-15. O time do interior do estado venceu o Vitória, por 1 a 0. Já o Esquadrão venceu o time Talento de Aços, que também pertence o time Tricolor por 4 a 0.

A decisão da Copa 2 de julho está programada para quarta-feira, 13, às 10h, em jogo no estádio de Pituaçu. O confronto será em partida única, em caso de empate o campeão será conhecido após à disputa por pênaltis.

A maior competição de futebol sub 15 do Brasil é organizada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), com apoio da Federação Bahiana de Futebol e reuniu 40 equipes baianas. A final está programada para o dia 13 de julho, no estádio de Pituaçu, em Salvador.