Bahia é punido por cantos homofóbicos em jogo contra o Grêmio; entenda

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Bahia, nesta sexta-feira, 6, por conta dos cantos homofóbicos entoados por parte da torcida no jogo contra o Grêmio, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova.

Enquadrado no artigo 243-G "atos discriminatórios relacionados a preconceito em razão de raça ou cor" do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o clube foi condenado a pagar uma multa no valor de R$ 20 mil.

Vale ressaltar que o Bahia é reconhecido por suas ações afirmativas e é declaradamente contra qualquer tipo de discriminação.