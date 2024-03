Bahia entra em lista seleta ao atingir 10 mil gols marcados; confira | A TARDE

O Bahia garantiu mais um resultado positivo na temporada e conseguiu avançar à terceira fase da Copa do Brasil ao derrotar o Caxias, do Rio Grande do Sul, nos pênaltis por 6x5. No tempo regulamentar, a partida ficou no 2x2 com gol histórico para o Esquadrão, que atingiu a marca de 10 mil gols em 93 anos de histórica.

A conquista coloca a equipe tricolor como 12ª da Série A a atingir o feito e somente a segunda do Nordeste, atrás do Santa Cruz, que chegou a marca em 2020. Na elite, a lista é liderada por Flamengo, que já marcou 12.972, seguido por Palmeiras, com 12. 303, e Grêmio, com 11.846, segundo análise do jornalista Cassio Zirpoli.

Entre equipes da região, a Cobra Coral se encontra no topo da lista, com 10.229. O Esquadrão, que atingiu a casa dos 10 mil nesta terça, está à frente de Sport, na 3 colocação, com 9.952 gols, Náutico, logo atrás, com 9.046 gols, e Fortaleza, que fecha o top 5 com 8.438 gols. O Vitória, com 7.934 gols convertidos ao longo da sua história, está na 6ª colocação entre equipes do Nordeste e 14ª da Série A.

Veja lista do Nordeste:

1-10.229 gols — Santa Cruz

2-10.000 gols — Bahia

3- 9.952 gols — Sport

4- 9.046 gols — Náutico

5- 8.438 gols — Fortaleza

6- 7.934 gols — Vitória

Ao total, entre todos os clubes do Brasil, o Santos lidera todas as listas, sendo o único a atingir a marca de 13.003 gols marcados em 6.501 jogos disputados, 1.091 do Rei Pelé. O Santa Cruz, ainda sem divisão, é o 12º do ranking.



Lista do Brasil:

1º) 13.003 gols – Santos (Disputando Série B)

2º) 12.979 gols – Flamengo

3º) 12.303 gols – Palmeiras

4º) 11.846 gols – Grêmio

5º) 11.844 gols – Vasco

6º) 11.490 gols – Internacional

7º) 11.441 gols – Corinthians

8º) 11.363 gols – Fluminense

9º) 11.252 gols – Atlético-MG

10º) 11.178 gols – Botafogo

11º) 10.638 gols – São Paulo

12º) 10.229 gols – Santa Cruz (Sem divisão)

13º) 10.015 gols – Cruzeiro

14º) 10.000 gols – Bahia