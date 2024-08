Bahia escalado: Ceni promove mudanças no time titular; confira

Elenco tricolor - Foto: EC Bahia/ Rafael Rodrigues

Neste sábado, 27, o Esporte Clube Bahia enfrenta o Internacional em um confronto crucial pelo Campeonato Brasileiro. Vivendo seu pior momento na competição, o Tricolor baiano entra em campo sob intensa pressão da torcida e diante de uma tabela que se complica a cada rodada. Rogério Ceni, ciente da necessidade urgente de vitórias, e das ausências por lesão e suspensão, promoveu mudanças no time titular.

Para o duelo de hoje, o Bahia vai a campo com Marcos Felipe no gol, uma linha defensiva formada por Gilberto, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba. No meio-campo, Caio Alexandre, Carlos de Pena, Thaciano e Cauly terão a responsabilidade de controlar o jogo e criar oportunidades. No ataque, Biel e Everaldo compõem a dupla ofensiva que buscará furar a defesa colorada.

No banco, o comandante tricolor conta com a presença de Luciano 'Lucho' Rodriguez, anunciado como novo jogador do Bahia nesta sexta-feira, 26, além da presença do volante Sidney, e dos atacantes Tiago e Ruan Pablo, crias da base do Esquadrão.