Bahia faz campanha contra violência doméstica no clássico Ba x Vi

campanha “Woman Flags – Respeitar a mulher é a nossa bandeira” utilizará as bandeirinhas de escanteio como símbolo de respeito e reflexão - Foto: EC Bahia | Divulgação

O clássico Ba x Vi acontece neste domingo, 16, na Arena Fonte Nova, válida pela primeira partida da final do Campeonato Baiano. Diante disso, o Bahia vai promover uma ação inédita unindo futebol e conscientização sobre a violência doméstica. A campanha “Woman Flags – Respeitar a mulher é a nossa bandeira” utilizará as bandeirinhas de escanteio como símbolo de respeito e reflexão.

As bandeirinhas, que costumam ser atingidas durante comemorações de gols, exibirão rostos de mulheres e a mensagem provocativa “VAI ME CHUTAR?”. O objetivo é alertar jogadores, torcedores e a mídia sobre o impacto da violência simbólica no futebol e sua relação com a realidade enfrentada por muitas mulheres.

A iniciativa busca interromper o ciclo de agressão simbólica dentro de campo, substituindo-o por um gesto de conscientização e respeito. Com a ação, o Bahia reforça a importância da reflexão sobre comportamentos reproduzidos no esporte e no cotidiano.