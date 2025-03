Vai chover na hora do jogo do Bahia na Libertadores? Confira previsão

PREVISÃO DO TEMPO

Entre às 21h e 22h, a temperatura deve permanecer em 27ºC. - Foto: Carol Garcia

Considerada histórica, a volta do Bahia em uma partida pela Copa Libertadores após quase 40 anos, vai parar a Arena Fonte Nova em um jogo contra o The Strongest. Para esta terça-feira, 25, foi preparada uma operação especial de segurança e de transporte para garantir maior tranquilidade do jogo, e por isso, quem vai acompanhar a partida também tem que se preparar para o que o céu aguarda.

De acordo com o Climatempo, a previsão para esta noite em Salvador é de chuva rápida com volume de 0.7 mm, e ventos de até 16km. Entre às 21h e 22h, a temperatura deve permanecer em 27ºC.

Copa Libertadores

Nesta terça-feira, 25, a Arena Fonte Nova será palco de uma grande decisão para o Bahia, que entra em campo às 21h30 para enfrentar o The Strongest, em confronto válido pela volta da segunda fase da Copa Libertadores.

Os trabalhos com bola foram iniciados nesta segunda-feira, 24, após o aquecimento. O grupo tricolor foi dividido em três times. O técnico Rogério Ceni dava a posse para um grupo, enquanto os outros dois disputavam para entrar no espaço.

Bahia e The Strongest se reencontram pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Libertadores. Após empatar o jogo de ida na Bolívia, o Esquadrão de Aço precisa de um triunfo simples para avançar à terceira fase. Caso o jogo termine empatado, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.