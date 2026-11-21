A Bahia foi à primeira etapa das Paralimpíadas Escolares 2026 em São Paulo e encheu os baianos de orgulho. A delegação estadual garantiu nove ouros, três pratas e quatro bronzes, com destaque para as provas de atletismo, responsáveis por 15 dos pódios.

Entre os principais resultados estão dois recordes escolares, alcançados por Guilherme Moura, de 12 anos, e Ana Julya, de 17, que estrearam na etapa nacional da competição.

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O primeiro grupo de representantes baianos, que participou das disputas de atletismo, goalball e tênis em cadeira de rodas, retorna a Salvador neste sábado, 21. Ao todo, a equipe de atletismo conquistou nove medalhas de ouro, três de prata e três de bronze, enquanto o tênis em cadeira de rodas garantiu mais um bronze, com Samuel Lucena.

Os resultados já superam o desempenho registrado pelo estado no mesmo período da edição de 2025, segundo a coordenação da delegação. A participação baiana, entretanto, ainda não terminou. Na segunda-feira, 23, outros 32 estudantes-atletas embarcam para São Paulo, onde disputarão sete modalidades na segunda etapa das Paralimpíadas Escolares.

Delegação baiana de atletismo - Foto: Divulgação I Sudesb

Guilherme Moura conquista três ouros e bate recorde aos 12 anos

Um dos principais destaques da primeira etapa foi Guilherme Moura, de Remanso, no norte da Bahia. Aos 12 anos, o estudante participou pela primeira vez da fase nacional das Paralimpíadas Escolares e conquistou medalhas de ouro nas três provas que disputou.

No lançamento de pelota, Guilherme estabeleceu um novo recorde escolar ao alcançar a marca de 34,14 metros. O jovem também venceu a disputa do salto em distância, com 3,60 metros, e terminou na primeira colocação dos 200 metros.

A sequência de resultados transformou a estreia nacional do atleta em uma campanha perfeita, com três medalhas de ouro em três participações. Ao receber a confirmação da terceira conquista, Guilherme comemorou aos gritos de "campeão" e resumiu a experiência.

"Estou muito feliz", declarou o estudante, que também manifestou o desejo de retornar à competição em 2027.

Prof Edinei e atleta Guilherme Moura - Foto: Divulgação I Sudesb

Além de Guilherme, outra representante de Remanso teve desempenho expressivo no atletismo. Kethiley Emamuely também conquistou três medalhas de ouro, nas provas de lançamento de pelota, 60 metros e 200 metros.

Juntos, os dois estudantes do município foram responsáveis por seis dos nove títulos conquistados pela Bahia nesta primeira etapa.

Atleta-guia Paloma Santos e atleta Kethiley Rocha - Foto: Divulgação I Sudesb

Ana Julya conquista dois ouros, uma prata e recorde nos 1.500 metros

Aos 17 anos, Ana Julya também se destacou em sua primeira participação na etapa nacional das Paralimpíadas Escolares. Estudante do Colégio Estadual de Tempo Integral de Paulo Afonso (Cetipa), a atleta conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata nas provas de atletismo.

Nos 1.500 metros, Ana Julya venceu com o tempo de 6min00s61 e estabeleceu um novo recorde escolar. A estudante também garantiu o primeiro lugar nos 400 metros, completando a distância em 1min10s80, além de conquistar a prata nos 100 metros.

Depois das provas, a jovem comemorou não apenas as medalhas, mas também a evolução de suas marcas individuais.

Prof Marconi e atleta Ana Julya - Foto: Divulgação I Sudesb

"Fiquei muito satisfeita porque melhorei minha marca nos 100 metros, consegui o recorde que eu queria nos 1.500 e ainda ganhei o ouro nos 400, com a marca muito boa. Acho que a rotina de treino foi mais difícil do que a prova. Na prova, você coloca em prática tudo o que treinou", afirmou.

A participação nas Paralimpíadas Escolares também proporcionou à estudante uma experiência de convivência com atletas de diferentes estados e realidades. Segundo Ana Julya, o ambiente encontrado na competição superou suas expectativas, especialmente pela receptividade dos demais participantes.

"Achei que o pessoal ia ser mais fechado, mas todo mundo foi bem receptivo. Eu me enturmei bem e gostei de conviver com pessoas com a mesma deficiência que eu e com outras deficiências", relatou.

A jovem também demonstrou interesse em retornar às Paralimpíadas Escolares no próximo ano.

Atletismo responde por 15 medalhas da delegação baiana

O atletismo foi a modalidade de maior destaque da Bahia na primeira fase da competição. A equipe contou com 11 integrantes, incluindo dois atletas-guia, e encerrou as disputas com 15 medalhas, sendo nove de ouro, três de prata e três de bronze.

Além das conquistas de Guilherme Moura, Ana Julya e Kethiley Emamuely, outros estudantes contribuíram para o desempenho baiano.

Representando Salvador, Antonio Luís conquistou três medalhas em diferentes provas. O atleta foi campeão dos 60 metros, ficou com a prata nos 200 metros e garantiu o bronze no lançamento de pelota.

Atletas Antonio Luís e Guilherme Moura - Foto: Divulgação I Sudesb

De Jequié, Tiago Eduardo conquistou a medalha de prata no arremesso de peso. A delegação também contou com os bronzes de Davy Santos, nos 1.500 metros, e Rafael Borges, nos 400 metros.

Com esses resultados, a modalidade encerrou a primeira etapa responsável por quase todas as medalhas conquistadas pelo estado.

Prof Tássia Alves e atleta Tiago Eduardo - Foto: Divulgação I Sudesb

Tênis em cadeira de rodas garante bronze

Fora das pistas de atletismo, a Bahia também conquistou uma medalha no tênis em cadeira de rodas. Samuel Lucena garantiu o bronze na disputa de duplas, atuando ao lado de Davi, representante do Amapá.

Atleta Samuel Lucena e prof Dine Santos, Clea Lucena e Adelmare Junior - Foto: Divulgação I Sudesb

O resultado completou as 16 medalhas conquistadas pelos baianos na primeira etapa das Paralimpíadas Escolares. Já no goalball, a equipe formada por João Gabriel, Rafael Bitencourt e Kailana Souza chegou à disputa pelo terceiro lugar.

Na partida que valia a medalha de bronze, entretanto, a Bahia foi derrotada pelo Ceará por 11 a 4 e encerrou a participação fora do pódio. Apesar da ausência de medalha na modalidade, a equipe esteve entre as quatro melhores da competição.

Equipe de goalball com professores Márcio, Tássia e atletas Kailana Souza, João Gabriel e Rafael Bittencourt - Foto: Divulgação I Sudesb

Bahia supera desempenho de 2025 e destaca formação de atletas

Para o chefe da delegação baiana e coordenador do Centro de Referência Paralímpico da Bahia, Wilson Brito Filho, os resultados demonstram o avanço do trabalho de incentivo ao esporte para pessoas com deficiência no estado.

Segundo ele, o número de atletas e medalhas conquistadas nesta primeira etapa já ultrapassa os registros do mesmo período da edição anterior.

"Já superamos em número de atletas e medalhas o mesmo período da competição em 2025, reflexo de um trabalho de difusão, socialização e profissionalização do paradesporto no estado", afirmou.

A participação nas Paralimpíadas Escolares também é considerada uma oportunidade para que estudantes tenham contato com competidores de outras regiões, ampliem suas experiências esportivas e avancem no desenvolvimento de suas modalidades.

Profs Marconi Oto e atleta Davy Santos - Foto: Divulgação I Sudesb

Mais 32 estudantes-atletas disputarão segunda etapa em São Paulo

A participação da Bahia nas Paralimpíadas Escolares 2026 continuará na próxima semana, e na segunda-feira, 23, um segundo grupo de representantes estaduais embarcará para São Paulo, onde disputará a etapa seguinte da competição.

A nova delegação contará com 32 estudantes-atletas, distribuídos em sete modalidades: badminton, bocha, vôlei sentado, halterofilismo, natação, tênis de mesa e tiro com arco.

Além dos competidores, o grupo terá integrantes das comissões técnicas e familiares responsáveis por acompanhar estudantes que necessitam de maior suporte durante as atividades e deslocamentos.

Atletas Antonio Luís e Guilherme Moura - Foto: Divulgação I Sudesb

As passagens aéreas e os uniformes de viagem são custeados pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria da Educação (SEC) e da Sudesb, autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), as Paralimpíadas Escolares reúnem estudantes com deficiência de diferentes estados do país, promovendo a participação esportiva e a descoberta de novos talentos.

Conquistas da Bahia:

Guilherme Moura (Remanso) - 3 ouros: lançamento de pelota, salto em distância e 200 m

Ana Julya (Paulo Afonso) - 2 ouros: 1.500 m e 400 m; 1 prata: 100 m

Kethiley Emamuely (Remanso) - 3 ouros: lançamento de pelota, 60 m e 200 m

Antonio Luís (Salvador) - 1 ouro: 60 m; 1 prata: 200 m; 1 bronze: lançamento de pelota

Tiago Eduardo (Jequié) - 1 prata: arremesso de peso

Davy Santos - 1 bronze: 1.500 m

Rafael Borges - 1 bronze: 400 m

Samuel Lucena - 1 bronze: duplas no tênis em cadeira de rodas, com Davi P)