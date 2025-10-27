Menu
JEJUM

Bahia lidera ranking da Série A há mais tempo sem título nacional

Com 37 anos de jejum, Tricolor aparece na lista após a conquista inédita da Ponte Preta na Série C do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

27/10/2025 - 17:00 h
Esporte Clube Bahia
Esporte Clube Bahia -

A conquista da Ponte Preta, campeã da Série C do Brasileirão ao superar o Londrina na decisão do último sábado, 26, quebrou um jejum histórico do clube de 125 anos sem um título nacional - sofrimento compartilhado com muitos clubes que há tempos não vencem títulos brasileiros.

Ainda na seca de títulos nacionais, o Bahia é o time da Série A há mais tempo sem levantar uma taça do gênero. A última conquista do clube nesse cenário foi o Campeonato Brasileiro de 1988, há 37 anos.

Desde então, o Bahia acumula campanhas marcantes em competições regionais, como as conquistas da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, mas segue em branco nas disputas nacionais.

Entre os clubes da elite, o Bahia lidera o ranking de maiores secas, seguido por Internacional (33 anos), Juventude (26 anos) e Sport (17 anos), segundo levantamento do Globo Esporte. No topo geral da lista está o Londrina, que chegou perto de sair da fila, mas perdeu a final da Série C justamente para a Ponte Preta.

Clubes há mais tempo sem título nacional

  • 45 anos: Londrina (campeão da Série B em 1980)
  • 44 anos: Guarani (campeão da B em 1981)
  • 37 anos: Bahia (campeão brasileiro em 1988)
  • 33 anos: Internacional (campeão da Copa do Brasil em 1992)
  • 27 anos: Avaí (campeão da Série C em 1998)
  • 26 anos: Juventude (campeão da Copa do Brasil em 1999)
  • 23 anos: Paysandu (campeão da Copa dos Campeões em 2002)
  • 19 anos: Criciúma (campeão da C em 2006)
  • 17 anos: Sport (campeão da Copa do Brasil em 2008)
  • 15 anos: Coritiba (campeão da Série B) e ABC (campeão da Série C)

