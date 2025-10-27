Bahia lidera ranking da Série A há mais tempo sem título nacional

Esporte Clube Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

A conquista da Ponte Preta, campeã da Série C do Brasileirão ao superar o Londrina na decisão do último sábado, 26, quebrou um jejum histórico do clube de 125 anos sem um título nacional - sofrimento compartilhado com muitos clubes que há tempos não vencem títulos brasileiros.

Ainda na seca de títulos nacionais, o Bahia é o time da Série A há mais tempo sem levantar uma taça do gênero. A última conquista do clube nesse cenário foi o Campeonato Brasileiro de 1988, há 37 anos.

Desde então, o Bahia acumula campanhas marcantes em competições regionais, como as conquistas da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, mas segue em branco nas disputas nacionais.

Entre os clubes da elite, o Bahia lidera o ranking de maiores secas, seguido por Internacional (33 anos), Juventude (26 anos) e Sport (17 anos), segundo levantamento do Globo Esporte. No topo geral da lista está o Londrina, que chegou perto de sair da fila, mas perdeu a final da Série C justamente para a Ponte Preta.

Clubes há mais tempo sem título nacional