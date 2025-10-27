JEJUM
Bahia lidera ranking da Série A há mais tempo sem título nacional
Com 37 anos de jejum, Tricolor aparece na lista após a conquista inédita da Ponte Preta na Série C do Brasileirão
Por Marina Branco
A conquista da Ponte Preta, campeã da Série C do Brasileirão ao superar o Londrina na decisão do último sábado, 26, quebrou um jejum histórico do clube de 125 anos sem um título nacional - sofrimento compartilhado com muitos clubes que há tempos não vencem títulos brasileiros.
Ainda na seca de títulos nacionais, o Bahia é o time da Série A há mais tempo sem levantar uma taça do gênero. A última conquista do clube nesse cenário foi o Campeonato Brasileiro de 1988, há 37 anos.
Desde então, o Bahia acumula campanhas marcantes em competições regionais, como as conquistas da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, mas segue em branco nas disputas nacionais.
Entre os clubes da elite, o Bahia lidera o ranking de maiores secas, seguido por Internacional (33 anos), Juventude (26 anos) e Sport (17 anos), segundo levantamento do Globo Esporte. No topo geral da lista está o Londrina, que chegou perto de sair da fila, mas perdeu a final da Série C justamente para a Ponte Preta.
Clubes há mais tempo sem título nacional
- 45 anos: Londrina (campeão da Série B em 1980)
- 44 anos: Guarani (campeão da B em 1981)
- 37 anos: Bahia (campeão brasileiro em 1988)
- 33 anos: Internacional (campeão da Copa do Brasil em 1992)
- 27 anos: Avaí (campeão da Série C em 1998)
- 26 anos: Juventude (campeão da Copa do Brasil em 1999)
- 23 anos: Paysandu (campeão da Copa dos Campeões em 2002)
- 19 anos: Criciúma (campeão da C em 2006)
- 17 anos: Sport (campeão da Copa do Brasil em 2008)
- 15 anos: Coritiba (campeão da Série B) e ABC (campeão da Série C)
