AGENDA DO FINAL DE SEMANA

Bahia recebe competições de Jiu-Jitsu e Canoagem no final de semana

O estado recebe duas etapas de torneios de Jiu-Jitsu no mesmo dia

Marina Branco

Por Marina Branco

04/10/2025 - 14:55 h
Federação Baiana de Canoagem
Federação Baiana de Canoagem -

O esporte baiano promete agitar o próximo fim de semana com disputas em diversas cidades da Bahia, em múltiplas modalidades. As artes marciais terão grande destaque com duas etapas importantes de Jiu-Jitsu, enquanto modalidades como taekwondo, motocross, canoagem e jet ski também prometem movimentar atletas e torcedores.

Em Salvador, o Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras será o cenário, neste domingo, 5, da 3ª etapa do Rei do Tatame, torneio oficial do calendário da Federação Baiana de Jiu-Jitsu e MMA. A competição começa às 9h e contará com a participação de aproximadamente 420 competidores, incluindo paratletas, divididos em diversas categorias em busca do ouro.

Ainda no domingo, Feira de Santana sedia a 9ª etapa do Campeonato Baiano de Jiu-Jitsu - Tour BJJ FBJJE, no Ginásio de Esportes Oyama Pinto. O evento reunirá atletas de várias faixas etárias e graduações, fortalecendo o cenário do Jiu-Jitsu e revelando novos talentos da modalidade no estado.

Por último, a cidade de Maraú recebe a 6ª Etapa Baiana de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, com provas que abrangem as categorias infantil, júnior, sênior e master, além da disputa de paracanoagem. Cerca de 150 canoístas participarão do evento, com início previsto para as 9h30.

