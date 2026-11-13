Bahia só perde para Palmeiras e Flamengo em desempenho no Brasileirão; veja números

O Esporte Clube Bahia construiu uma das campanhas mais regulares do Campeonato Brasileiro nas últimas três temporadas. Um levantamento feitopelo portal A Tarde, sobre a classificação rodada a rodada da Série A mostra que o Esquadrão de Aço esteve entre os oito primeiros colocados em 104 das 110 rodadas disputadas desde 2024, marca que representa aproximadamente 94% do período analisado.

O desempenho coloca o Tricolor atrás apenas de Flamengo e Palmeiras no recorte. Além da presença frequente na parte de cima da tabela, o clube mantém uma sequência de 67 rodadas consecutivas no G-8, iniciada na sexta rodada do Brasileirão de 2025 e mantida até a 34ª rodada da edição de 2026.

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O número evidencia uma mudança de patamar do Bahia no cenário nacional. Nas últimas temporadas, a equipe comandada por Rogério Ceni conseguiu transformar a disputa por posições intermediárias em uma presença frequente entre os principais colocados da Série A.

Bahia mantém regularidade em três temporadas

A consistência tricolor também aparece quando o levantamento considera o Top 10 do Campeonato Brasileiro. O Bahia figura entre os três clubes que conseguiram permanecer pelo menos 30 rodadas nessa faixa da classificação em cada uma das três temporadas analisadas.

Conforme o levantamento feito pelo portal A Tarde, nessecritério, o Palmeiras e o Flamengo também aparecem no grupo. Os dois clubes somaram 106 rodadas no Top 10, enquanto o Bahia aparece com 104, seguido por 4 dos principais clubes brasileiros.

Confira os números:

Palmeiras: 35 rodadas em 2024, 37 em 2025, 34 em 2026 (Total: 106)

35 rodadas em 2024, 37 em 2025, 34 em 2026 (Total: 106) Flamengo: 38 rodadas em 2024, 38 em 2025, 30 em 2026 (Total: 106)

38 rodadas em 2024, 38 em 2025, 30 em 2026 (Total: 106) Bahia: 37 rodadas em 2024, 33 em 2025, 34 em 2026 (Total: 104)

Cruzeiro: 37 rodadas em 2024, 36 em 2025, 16 em 2026 ( Total: 89)

37 rodadas em 2024, 36 em 2025, 16 em 2026 ( Total: 89) Botafogo: 36 rodadas em 2024, 33 em 2025, 12 em 2026 (Total: 81)

36 rodadas em 2024, 33 em 2025, 12 em 2026 (Total: 81) RB Bragantino: 21 rodadas em 2024, 31 em 2025, 30 em 2026 (Total: 81)

21 rodadas em 2024, 31 em 2025, 30 em 2026 (Total: 81) Fluminense: 2 rodadas em 2024, 36 em 2025, 34 em 2026 (Total: 72)

O resultado chama atenção principalmente pela continuidade. Mesmo com mudanças de adversários, oscilações de desempenho e diferentes momentos ao longo das competições, o Esquadrão conseguiu se manter próximo das primeiras posições.

A comparação também mostra que a regularidade não ficou restrita a uma campanha isolada. Em 2024, o Bahia terminou o Brasileirão na oitava colocação, com 53 pontos. No ano seguinte, avançou para o sétimo lugar, somando 60 pontos e garantindo presença na fase preliminar da Libertadores.

Já em 2026, o Tricolor chegou à 34ª rodada na sexta posição, novamente com 53 pontos. A equipe soma 14 vitórias, 11 empates e nove derrotas na atual edição, de acordo com a classificação da CBF.

Bahia soma 103 rodadas no G-8 desde 2024 - Foto: Letícia Martins | EC. Bahia

Desempenho fora de casa entra na evolução



Outro aspecto importante na análise das últimas temporadas é a evolução do Bahia como visitante. Historicamente, conquistar resultados fora de casa representa um dos principais desafios para as equipes que buscam permanecer na parte de cima da tabela.

Segundo o levantamento apresentado pelo portal A Tarde, o Tricolor aumentou seu aproveitamento longe da Arena Fonte Nova: aproximadamente 31% em 2024, 22% em 2025 e 60% em 2026.

A evolução reforça a importância de conquistar pontos também longe de Salvador para sustentar uma campanha competitiva durante todo o campeonato. É um componente relevante na busca por posições mais altas, especialmente em uma competição marcada pelo equilíbrio entre as equipes.

Bahia soma 103 rodadas no G-8 desde 2024 - Foto: Letícia Martins | EC. Bahia

Bahia busca consolidar presença entre os primeiros



A sequência construída desde 2025 e os números acumulados nas três temporadas mostram que o Bahia passou a frequentar com mais regularidade a parte superior da classificação nacional.

O desafio agora é transformar essa constância em campanhas cada vez mais competitivas. Depois de terminar entre os oito primeiros em 2024 e entre os sete melhores em 2025, o Esquadrão tenta encerrar mais uma edição do Brasileirão na parte de cima da tabela.