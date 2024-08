Bahia volta a ficar quatro jogos sem vencer após um ano; confira

Empate aumenta jejum de time baiano na competição nacional - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após um bom início no Campeonato Brasileiro, o Bahia atingiu uma sequência negativa de quatro jogos sem vencer, fato que não ocorria há cerca de um ano. No último domingo, 28, o Tricolor empatou com o Internacional na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão.

A última vitória do Bahia foi em 10 de julho, quando derrotou o Athletico Paranaense por 3 a 1 na Arena da Baixada. Desde então, o time perdeu para Corinthians e Cuiabá, além de empatar com Atlético Goianiense e Internacional.



A última vez que o Bahia ficou quatro jogos sem vencer foi em 2023, sob o comando de Renato Paiva, período em que a equipe conseguiu apenas uma vitória em 13 jogos.