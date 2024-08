Com Bahia em má fase, Iago quer evitar erros: "Mudar essa chave"

Iago Borduchi, lateral do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Primeiro reforço da janela de transferências do meio de temporada, o lateral-esquerdo Iago Borduchi, expressou sua confiança na capacidade do time de reverter a atual sequência de resultados negativos. Com quatro jogos sem vencer no Brasileirão, o Bahia encara o Botafogo fora de casa pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e Borduchi acredita que essa pode ser a oportunidade ideal para uma reviravolta.

“Eu acho que esse jogo contra o Botafogo pode ser um ponto muito positivo para a gente reverter essa situação que acabou acontecendo alguns jogos atrás e procurar manter a sequência de triunfo que a gente estava tendo antes. Então acho que tem tudo pra mudar essa chave a partir de amanhã”, disse o jogador.

“A Copa do Brasil é um campeonato que não pode ter erros sendo dois jogos de mata-mata. A gente tem que fazer um bom jogo aqui, tentar não sofrer gol e levar um resultado positivo para casa”, complementou.

Iago também falou sobre a importância de recuperar a confiança da equipe e da torcida após um período de oscilações na temporada.

“A gente tem que mostrar dentro de campo. É trabalhar forte e jogar bem para reconquistar essa alegria, essa confiança que o torcedor tem em cima de nós. Nosso grupo é muito bom, um time muito bom, time de qualidade e a gente com certeza vai conseguir reverter isso, esse momento nosso”, afirmou.

“Pelo que eu estou observando de todo mundo, está todo mundo tranquilo, focado em reverter a situação e jogar bem, conseguir resultado positivo. Acho que é esse o pensamento de todos”, continuou.

O jogador que veio do Augsburg, da Alemanha, compartilhou sua experiência de adaptação ao Bahia e ao calendário de jogos do Brasil, com ritmo intenso de jogos.

“A adaptação está sendo tranquila, é um grupo bom onde todos me acolheram. Acho que o que mais me pegou de surpresa foi a quantidade de jogos, que é um atrás do outro. Lá na Alemanha era um por semana. Mas acho que eu vim aqui já pensando nisso e quero desenvolver o meu melhor e ajudar o grupo”, concluiu.

Com uma mentalidade positiva e focada, Iago Borduchi acredita que o Bahia tem tudo para superar o momento difícil e voltar a conquistar bons resultados. O duelo contra o Botafogo, que está marcado para as 21h30 desta terça-feira, 30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pode ser a virada de chave para a equipe comandada por Rogério Ceni.