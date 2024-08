Campeões Brasileiros de 1988 pelo Bahia lamentam morte de Maílson

Maílson é um dos grandes ídolos da história do Bahia - Foto: Divulgação

Os jogadores Campeões Brasileiros pelo Bahia em 1988 demonstram tristeza com a morte de Maílson, lateral-direito e atleta mais jovem que compôs o elenco que levanotou a taça em Porto Alegre. O Portal A TARDE conversou com alguns atletas que conviveram com o defensor.



O ex-atacante Charles Fabian, um dos grandes nomes na campanha do título, revelou que começou a carreira no futebol junto com Maílson. Sentido com o passamento do amigo, ele afirma que não conheceu ninguém no futebol que não gostasse do jeito alegre e irreverente de Maílson.

"Falar sobre Maílson é muito fácil. Eu e Maílson somos praticamente da mesma idade, mesmo ano, mesmo mês. A diferença minha de Maílson, se não me engano, é de um mês de idade. Começamos junto no infantil, juvenil, junior e profissional. Fizemos toda a nossa carreira juntos. Então convivi com o Maílson muitos anos e como jogador. Dispensa comentários. Foi uma das maiores laterais que já vestiram a camisa do Bahia e como ser humano, maravilhoso. Onde chegava não existia tristeza. Maílson, no caso, era muito alegre, um cara muito irreverente e muito brincalhão. Onde Maílson estava ele fazia as palhaçadas dele, chamava a atenção de todo mundo, brincava com todo mundo. Não existia realmente tristeza onde Maílson estava presente no ambiente. Infelizmente, só fez mal a ele mesmo em algumas atitudes extracampo. Mas, dentro do campo e como ser humano vai dar muita saudade, porque Maílson realmente... eu não conheço no meio futebolístico, uma pessoa que não gostasse de Maílson. Com muita tristeza que a gente passa por esse momento. Deus está no comando. Maílson descansou. Essa que é a realidade. Acho que o meu amigo descansou e que Deus lhe coloque num bom lugar. E tenho certeza que ele vai ficar para sempre em nossos corações", comentou emocionado o eterno camisa 9.

Já o ex-goleiro Ronaldo Passos, titular no título conquistado em Porto Alegre, recordou o início de carreira de Maílson e elogiou a qualidade rara do amigo, que segundo ele, lutou o quanto pôde pela vida.

"É com muito pesar que a gente soube desse passamento do Maílson. O garoto que eu vi surgir no Bahia, em uma época de uma safra excelente de Maílson, João Marcelo, Marcelo Jorge, Dico Maradona, Charles. Foi uma safra maravilhosa, em que o Bahia aproveitou a maioria deles no time profissional e que deram a resposta. Foram grandes jogadores a nível até internacional. Eu só tenho a sentir. Por outro lado, o coração fica mais tranquilo, porque ele vinha sofrendo há 14 anos de uma doença muito rara e a gente fez o que pôde para ajudá-lo. Não só eu, como o próprio sindicato de atletas, a AGAP, e todos os amigos. Deus Deus sabe o que faz. E no momento certo ele descansou. Espero eu que esteja ao lado do Senhor. Era um atleta fantástico, um jogador com recursos raros, um lateral moderno, deixou um legado importante no futebol. Um abraço a todos e os sentimentos aos familiares e os amigos", disse Ronaldo.

Procurado pela nossa reportagem, o ex-zagueiro João Marcelo disse estar emocionado e sem condições de conversar. Ídolo tricolor nos anos 70 e 80, o ex-centroavante Beijoca também não quis dar declarações alegando estar abalado com a notícia.

Maílson foi diagnosticado em 2010 com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa que afeta as células nervosas responsáveis pelo controle dos músculos voluntários.