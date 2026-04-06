Árbitro polêmico de Bahia x Palmeiras tem carreira curta e nunca apitou na Fonte

Bahia e Palmeiras pela 10ª rodada do Brasileirão - Foto: Rafael Oliveira I EC Bahia

O árbitro Lucas Casagrande foi o grande protagonista da derrota do Bahia por 2 a 1 para o Palmeiras, neste domingo, 5, na Arena Fonte Nova. Ainda no início da carreira que começou em 2023, aos 25 anos, o árbitro viu sua atuação virar o principal foco de críticas de jogadores e comissão técnica tricolor, sendo muito criticado pelo desempenho na partida.

Escalado para apitar um confronto direto na parte de cima da tabela, Casagrande havia comandado o Bahia apenas uma vez anteriormente, no empate por 1 a 1 com o Ceará, pelo Brasileirão do ano passado. Desta vez, no entanto, o cenário foi outro, em um jogo grande, com decisão no fim e um lance polêmico que dominou o pós-jogo.

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Sem nunca ter apitado um jogo do Palmeiras antes, Lucas Casagrande vive seus primeiros jogos de maior visibilidade na Série A. A partida entre Bahia e Palmeiras, líder do campeonato, representava um dos maiores testes de sua carreira até aqui, e a primeira vez em que apitou um jogo na Fonte Nova.

Como foi Bahia e Ceará

Na época em que encontrou o Bahia pela primeira vez, Casagrande não encarou uma partida polêmica, mas ainda assim foi criticado. Ceará e Bahia empataram em 1 a 1 na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão 2025.

O time cearense saiu na frente com Lourenço, de pênalti, ainda no primeiro tempo, em uma etapa marcada por equilíbrio e poucas chances claras. O lance foi inclusive muito criticado pela torcida e comissão técnica do Bahia, que se sentiu injustiçada na marcação.

Na volta do intervalo, o Bahia cresceu no jogo e chegou ao empate aos 11 minutos, com Willian José, após assistência de Everton Ribeiro. A partir daí, a partida ficou mais aberta, com o Ceará criando boas oportunidades, mas parando em defesas importantes do goleiro Ronaldo.

Mesmo fora de casa, o Bahia teve mais posse de bola, com 62%, e melhor aproveitamento nas finalizações, mas não conseguiu transformar o volume em virada.

Lance polêmico contra o Palmeiras

Agora, a principal reclamação do Bahia gira em torno do segundo gol do Palmeiras, já nos minutos finais. No lance, jogadores e comissão técnica pediram falta de Gustavo Gómez em David Duarte dentro da área, não marcada pela arbitragem e tampouco revisada pelo VAR.

O episódio virou o centro das entrevistas após a partida, com críticas duras vindas de diferentes vozes do clube. Autor do gol tricolor, David Duarte foi o mais incisivo: "Vocês têm as câmeras, tem o replay. O próprio Gómez falou que teve o toque. E o juiz não ver com a ajuda do VAR, fica difícil. Infelizmente o juiz veio aqui nos roubar na nossa casa".

Capitão do Bahia, Everton Ribeiro adotou um discurso mais equilibrado, mas também apontou falhas na condução do jogo, especialmente na atuação do VAR. "Foi uma oportunidade para ele apitar um grande jogo. É um árbitro que tem uma boa carreira pela frente, mas nesse jogo deixou a desejar", disse.

O meia ainda destacou que a equipe de vídeo poderia ter ajudado mais na decisão. "Os amigos dele (do VAR) não ajudaram ele. Poderiam ter chamado para revisão e prejudicaram ele. Hoje nos prejudicou muito", afirmou.

Outro a entrar no coro foi Caio Alexandre, que reforçou a ideia de que a arbitragem teve impacto direto no resultado, mesmo destacando o desempenho da equipe. "Infelizmente o árbitro complicou a partida para nós. É algo que a gente não controla, mas hoje nos prejudicou", completou.

O volante também fez questão de contextualizar que, na visão do elenco, o Bahia foi superior em boa parte do jogo. "Enfrentamos o líder de igual para igual e, por muitos momentos, fomos melhores", disse.

Ceni insatisfeito

Se os jogadores alternaram entre indignação e cautela, Rogério Ceni adotou um discurso mais contundente na coletiva. O treinador não apenas criticou a arbitragem, como atribuiu diretamente a ela o resultado da partida.

"Uma pena o jogo ter sido decidido pelo VAR. Ele deveria dar entrevista hoje. A arbitragem tirou pontos do Bahia. É um lance fácil de ver. O Gómez nem disputa a bola, vai só para deslocar o David", opina.