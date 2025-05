Bahia x Paysandu: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Torcida do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Nem Libertadores, nem Brasileirão - agora o Bahia volta à Copa do Brasil nesta quarta-feira, 21, às 19:30, contra o Paysandu, no jogo de volta da terceira fase do torneio. Jogando em casa, na Fonte Nova, o time de Rogério Ceni encontrará o de Luizinho Lopes para completar o placar agregado que já está em 1 a 0 para o Bahia com o jogo de ida.

A partida de ida foi disputada no Magueirão, em Belém, e movimentou as redes sociais por um pênalti marcado para o Bahia por falta em Iago, resultando no gol de Cauly que abriu o placar da partida.

Com isso, um empate é suficiente para que o Bahia passe para as oitavas de final, enquanto o Paysandu precisaria ganhar o jogo por pelo menos dois gols ou chegar à disputa de pênaltis para levar a vaga.

Transmissão

A partida será transmitida pelo streaming Amazon Prime Video.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Michel Araújo, Acevedo, Jean Lucas e Cauly; Kayky e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Luan Freitas, Maurício Antônio e PK; André Lima, Leandro Vilela e Matheus Vargas; Nicolas, Rossi e Benítez. Técnico: Luizinho Lopes

Arbitragem