Baiana Ana Marcela Cunha vence o "Rainha do Mar" pela primeira vez | A TARDE

Ana Marcela Cunha é referência na maratona aquática mundial e na manhã deste domingo, 25, conquistou o único título que ainda não havia ganhado. Aos 31 anos, a baiana venceu a prova de águas abertas Rainha do Mar, que foi realizada no Rio de Janeiro.

Logo atrás de Ana Marcela, chegou a gaúcha Viviane Jungblut. As duas nadadoras vão representar o Brasil na maratona aquática das Olimpíadas de Paris, em julho.

“Há muitos anos não trazíamos o título de Rainha para o Brasil. Estou muito feliz de começar o ano agora com uma chave de ouro depois de ter sido bronze no Mundial (nos 5km) e de ter me classificado para as Olimpíadas (nos 10km). Estou muito feliz de conquistar esse título que faltava. Agora são seis meses até as Olimpíadas. Foco total”, afirmou Ana Marcela.

Na primeira bateria, de 500m, Ana Marcela assumiu a liderança e abriu vantagem para ser a primeira a sair do mar e administrar a corrida de 50m até a linha de chegada. A alemã Leonie Beck, bicampeã mundial, seguiu na cola da brasileira, mas na corrida foi ultrapassada pela francesa Océane Cassignol.

Na segunda bateria, de 1.000m, a estratégia de Ana Marcela e Leonie foi diferente. Elas deixaram as adversárias puxarem o pelotão e só na segunda volta atacaram para se garantirem na bateria final. As brasileiras Viviane Jungblut e Gabrielle Roncatto lideraram e só na corrida final ganharam a companhia da francesa Océane Cassignol.

Na bateria final, de 1.500m, Viviane Jungblut disparou na liderança, com Ana Marcela na cola. A campeã olímpica mais uma vez poupou energias na corrida de transição da primeira para a segunda volta e foi ultrapassada pela francesa Océane. Vivi manteve a primeira posição até a transição da segunda para a terceira e última volta, quando a francesa passou para a liderança.

Ana Marcela caiu para quarto lugar na corrida, mas na água rapidamente passou todas as rivais. A campeã olímpica abriu vantagem e deu uma arrancada na areia para não ser ameaçada: campeã do Rainha do Mar. Vivi também cresceu no fim e ficou em segundo lugar. Leonie e Océane passaram praticamente juntas na terceira posição.