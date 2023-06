Baianão Série B: Flu de Feira derrota Juazeiro e se mantém no G-4

Dando sequência ao jogo interrompido por falta de energia elétrica no Estádio Joia da Princesa, o Fluminense bateu o Juazeiro por 1 a 0, em jogo válido pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Baiano. O gol do jogo foi marcado na primeira etapa pelo meia Clebson, em cobrança de pênalti.

A partida foi iniciada neste domingo, 4, aos 14 minutos do 2º tempo, devido aos reatores de uma das torres de iluminação do Estádio estarem queimados por conta da chuva que caía em Feira de Santana.

O Touro do Sertão ocupa a 3ª posição, com sete pontos ganhos. O Tricolor das Carrancas é o penúltimo, com três pontos somados.

No próximo fim de semana, as equipes têm novo compromisso pelo Baianão Série B com os jogos da 5ª rodada. Confira os confrontos:

Sábado, 10/06:

Grapiúna x Fluminense de Feira, às 18h, no Antônio Elias Ribeiro, em Camacã

Domingo, 11/06:

Jequié x UNIRB, às 15h, no Waldomiro Borges, em Jequié

Vitória da Conquista x Galícia, às 15h, no Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista

Colo-Colo x Jacobina, às 16h, no Mário Pessoa, em Ilhéus

Juazeiro x Leônico, às 16h, no Adauto Moraes, em Juazeiro