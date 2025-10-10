Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NO MAR

Baiano de Surf agita Arembepe neste fim de semana; confira

Evento é organizado pela Federação Baiana de Surf (FBSurf)

Redação

Por Redação

10/10/2025 - 19:01 h
Etapa Camaçari do Baiano de Surf 2025 acontece entre os dias 10 e 12 de outubro
Etapa Camaçari do Baiano de Surf 2025 acontece entre os dias 10 e 12 de outubro -

Entre os dias 10 e 12 de outubro, a Praia do Piruí, em Arembepe, será o palco da Etapa Camaçari do Baiano de Surf 2025, evento organizado pela Federação Baiana de Surf (FBSurf). Com pontuação válida para o Ranking Estadual, a etapa deve reunir cerca de 80 atletas de diferentes regiões do litoral baiano.

As disputas contemplam desde o Surf de Base (Sub-8 a Sub-18) até as categorias Surf Feminino, Master (Pré-Master 35+, Master 40+, Kahuna 50+ e Legend 60+) e Open, reunindo competidores de idades que variam de 8 a mais de 60 anos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como em todas as etapas da temporada, os vencedores recebem troféus e medalhas, além de premiação em dinheiro em algumas categorias. Nesta edição, os atletas ainda contarão com kits especiais da Jisk e kit de inscrição contendo sacochila, parafina e adesivo.

O evento conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), e da Prefeitura de Camaçari, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Sejuv).

Leia Também:

Campeão Mundial pelo Corinthians vai à semi na IX Copa Costa Verde
Tetramedalhista olímpico, Gustavo Borges ministra palestra em Salvador
Promessa do surfe morre aos 12 anos após luta contra câncer

Fortalecendo o surf baiano

A realização do Baiano de Surf 2025 em Camaçari traz impactos que ultrapassam o campo esportivo, impulsionando o desenvolvimento de jovens atletas, a valorização cultural e o fortalecimento da economia local. O evento fomenta o turismo esportivo, movimenta setores de hospedagem, alimentação e comércio, e estimula a prática de atividades saudáveis e ao ar livre.

Evento é organizado pela Federação Baiana de Surf
Evento é organizado pela Federação Baiana de Surf | Foto: Divulgação FBSurf / Fabriciano Junior

Além disso, reafirma o compromisso da FBSurf com a sustentabilidade e a Agenda 2030 da ONU, destacando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 13 (Ação contra a mudança global do clima), 14 (Vida na água) e 12 (Consumo e produção responsáveis).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Baiano de Surf camaçari Esportes olímpicos Surf

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Etapa Camaçari do Baiano de Surf 2025 acontece entre os dias 10 e 12 de outubro
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Etapa Camaçari do Baiano de Surf 2025 acontece entre os dias 10 e 12 de outubro
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Etapa Camaçari do Baiano de Surf 2025 acontece entre os dias 10 e 12 de outubro
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Etapa Camaçari do Baiano de Surf 2025 acontece entre os dias 10 e 12 de outubro
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x