Baiano de Surf agita Arembepe neste fim de semana; confira

Etapa Camaçari do Baiano de Surf 2025 acontece entre os dias 10 e 12 de outubro - Foto: Divulgação FBSurf / Fabriciano Junior

Entre os dias 10 e 12 de outubro, a Praia do Piruí, em Arembepe, será o palco da Etapa Camaçari do Baiano de Surf 2025, evento organizado pela Federação Baiana de Surf (FBSurf). Com pontuação válida para o Ranking Estadual, a etapa deve reunir cerca de 80 atletas de diferentes regiões do litoral baiano.

As disputas contemplam desde o Surf de Base (Sub-8 a Sub-18) até as categorias Surf Feminino, Master (Pré-Master 35+, Master 40+, Kahuna 50+ e Legend 60+) e Open, reunindo competidores de idades que variam de 8 a mais de 60 anos.

Como em todas as etapas da temporada, os vencedores recebem troféus e medalhas, além de premiação em dinheiro em algumas categorias. Nesta edição, os atletas ainda contarão com kits especiais da Jisk e kit de inscrição contendo sacochila, parafina e adesivo.

O evento conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), e da Prefeitura de Camaçari, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Sejuv).

Fortalecendo o surf baiano

A realização do Baiano de Surf 2025 em Camaçari traz impactos que ultrapassam o campo esportivo, impulsionando o desenvolvimento de jovens atletas, a valorização cultural e o fortalecimento da economia local. O evento fomenta o turismo esportivo, movimenta setores de hospedagem, alimentação e comércio, e estimula a prática de atividades saudáveis e ao ar livre.

Além disso, reafirma o compromisso da FBSurf com a sustentabilidade e a Agenda 2030 da ONU, destacando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 13 (Ação contra a mudança global do clima), 14 (Vida na água) e 12 (Consumo e produção responsáveis).