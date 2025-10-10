TÊNIS
Campeão Mundial pelo Corinthians vai à semi na IX Copa Costa Verde
Ex-zagueiro Paulo André participa da competição em Salvador
Por Redação
Campeão do Mundial de Clubes pelo Corinthians em 2012, o ex-zagueiro Paulo André se classificou, nesta quinta-feira, 9, para a fase semifinal da IX Copa Costa Verde, a nona edição do torneio que se torna cada vez mais tradicional no calendário do tênis Masters do circuito mundial.
O evento tem 149 atletas e acontece no Costa Verde Tennis Clube, bairro de Piatã, Salvador, em evento que contabiliza pontuação para o ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.
Paulo André derrotou o baiano Bernardo Gordilho por 2 sets a 0 — 6/2 e 6/0 — e agora busca vaga na sua maior final na carreira de um ano no circuito ITF Masters de tênis. Nesta sexta-feira, 10, ele encara o favorito Rodrigo Paul.
IX Copa Costa Verde
A Copa Costa Verde vai até o próximo sábado, 11, oferece 400 pontos aos campeões de cada categoria e tem atletas de seis países. Além de Brasil e Áustria, a Suíça, o Uruguai, a Argentina e o Chile têm representantes.
A competição é uma realização do Costa Verde Tennis Clube e tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Bahiana de Tênis.
