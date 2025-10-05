Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

IX Copa Costa Verde começa em Salvador com atletas de seis países

Torneio internacional de tênis reúne nomes veteranos e ex-jogador do Corinthians em evento que vale pontos no ranking mundial.

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/10/2025 - 14:33 h | Atualizada em 05/10/2025 - 15:18
Copa Costa Verde
Copa Costa Verde -

Começa nesta segunda-feira (6), às 9h, a IX Copa Costa Verde, torneio que se consolida como um dos mais tradicionais do circuito mundial de tênis Masters. O evento acontece nas quadras do Costa Verde Tennis Clube, em Piatã, Salvador, e conta pontos para o ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF).

O primeiro dia de disputas será dedicado às categorias 65, 70 e 75 anos, com 17 partidas programadas. Entre os destaques está Arnaldo Benini, pai do ex-jogador de futebol Paulo André Benini, campeão mundial pelo Corinthians em 2012, e com passagens por clubes como Athlético Paranaense, Guarani e Cruzeiro. Arnaldo joga na categoria 75 anos e faz sua estreia às 9h contra o austríaco Mario Banfoldy.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Paulo André, por sua vez, entra em quadra na quinta-feira (9). O ex-zagueiro estreia contra o vencedor do duelo entre Bernardo Gordilho (BA) e Bruno Lopes, marcado para quarta-feira (8). Iniciado no circuito mundial da ITF no ano passado, Paulo busca seu principal título na categoria Masters — ele já soma um troféu no MT 200 de Blumenau (SC) e um vice-campeonato em Santos (SP).

Leia Também:

Baiano conquista título importante em torneio internacional de tênis
George Russel vence GP de Singapura, mas McLaren conquista o título
CBF muda calendário e Brasileirão terá formato inédito em 2025

A competição, que segue até sábado (11), distribuirá 400 pontos aos campeões de cada categoria e contará com tenistas de seis países: Brasil, Áustria, Suíça, Uruguai, Argentina e Chile.

A IX Copa Costa Verde é uma realização do Costa Verde Tennis Clube, com chancela da Federação Internacional de Tênis (ITF), Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e Federação Bahiana de Tênis (FBT).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte esporte master tênis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Copa Costa Verde
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Copa Costa Verde
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Copa Costa Verde
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Copa Costa Verde
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x