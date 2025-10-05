ESPORTES
IX Copa Costa Verde começa em Salvador com atletas de seis países
Torneio internacional de tênis reúne nomes veteranos e ex-jogador do Corinthians em evento que vale pontos no ranking mundial.
Começa nesta segunda-feira (6), às 9h, a IX Copa Costa Verde, torneio que se consolida como um dos mais tradicionais do circuito mundial de tênis Masters. O evento acontece nas quadras do Costa Verde Tennis Clube, em Piatã, Salvador, e conta pontos para o ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF).
O primeiro dia de disputas será dedicado às categorias 65, 70 e 75 anos, com 17 partidas programadas. Entre os destaques está Arnaldo Benini, pai do ex-jogador de futebol Paulo André Benini, campeão mundial pelo Corinthians em 2012, e com passagens por clubes como Athlético Paranaense, Guarani e Cruzeiro. Arnaldo joga na categoria 75 anos e faz sua estreia às 9h contra o austríaco Mario Banfoldy.
Paulo André, por sua vez, entra em quadra na quinta-feira (9). O ex-zagueiro estreia contra o vencedor do duelo entre Bernardo Gordilho (BA) e Bruno Lopes, marcado para quarta-feira (8). Iniciado no circuito mundial da ITF no ano passado, Paulo busca seu principal título na categoria Masters — ele já soma um troféu no MT 200 de Blumenau (SC) e um vice-campeonato em Santos (SP).
A competição, que segue até sábado (11), distribuirá 400 pontos aos campeões de cada categoria e contará com tenistas de seis países: Brasil, Áustria, Suíça, Uruguai, Argentina e Chile.
A IX Copa Costa Verde é uma realização do Costa Verde Tennis Clube, com chancela da Federação Internacional de Tênis (ITF), Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e Federação Bahiana de Tênis (FBT).
