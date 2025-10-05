Menu
HOME > ESPORTES
M25 DE SALVADOR

Baiano conquista título importante em torneio internacional de tênis

Natan Rodrigues é campeão de duplas no M25 de Salvador e conquistou primeiro título profissional

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/10/2025 - 12:16 h
Natan Rodrigues é o segundo da esquerda para a direita
Natan Rodrigues é o segundo da esquerda para a direita -

O tenista baiano Natan Rodrigues conquistou, no sábado, 4, o título de duplas do M25 de Salvador, torneio internacional profissional realizado nas quadras do Clube Bahiano de Tênis, com premiação de US$ 30 mil. A competição termina neste domingo, 5, e oferece importantes pontos no ranking mundial da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais. A entrada é gratuita.

Natan e o paranaense Gabriel Sidney derrotaram a dupla dos brasileiros Rafael Tosetto e Nicolas Zanelatto por 7/6 (7/4) 7/5. A conquista é a primeira como profissional de Natan que já havia feito história no mesmo Bahiano de Tênis com dois títulos seguidos do Bahia Juniors Cup, um dos mais tradicionais eventos juvenis do mundo.

“Semana especial, mais um título em casa, primeiro como profissional mais especial por ser aqui. Em simples foi uma semana boa, boas sensações com quartas, torcida compareceu, atmosfera top, muito feliz por isso. Agora é seguir, voltei em junho para o profissional após passar pelo circuito universitário americano e começando com esse título, com o pé direito”, disse Natan.

O dia não foi dos brasileiros em simples. O equatoriano Andres Andrade superou Pedro Sakamoto na semifinal marcando um duplo 6/4 e joga pelo segundo título seguido após o troféu em Barueri, em São Paulo. Seu rival será o marroquino Taha Baadi que marcou 6/4 7/5 sobre o paranaense João Schiessl. A final terá entrada gratuita e ocorre às 10h deste domingo, 5.

