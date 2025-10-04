Arena Fonte Nova deve ganhar gramado novo nos próximos dias

Técnico Rogério Ceni e jornalistas criticam o estado do estádio - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O gramado da Arena Fonte Nova volta a ser ponto de atenção um dia antes do confronto entre Bahia e Flamengo, que ocorre no domingo, 5, às 18h30, pela Série A do Brasileirão. O campo, recentemente alvo de críticas após a vitória do Bahia sobre o Palmeiras, ainda não apresenta condições ideais para o futebol.

Em nota encaminhada ao Portal A TARDE, a administração do estádio garantiu que “o gramado encontra-se dentro dos parâmetros técnicos, com os indicadores de performance em conformidade com os padrões estabelecidos e com a jogabilidade dentro das especificações”.

A Fonte Nova, por sua vez, também confirma que "não está descartada" a troca completa do gramado. A expectativa é que a modernização ocorra na próxima segunda-feira, 6, depois do confronto entre o tricolor e o rubro-negro carioca.

"As decisões estão sendo discutidas e serão divulgadas oportunamente", diz outro trecho do comunicado enviado pela administração do equipamento esportivo.

Apesar do esperado, existe uma preocupação de que o campo apresente condições piores do que as observadas na partida contra o Palmeiras.

Durante a semana, foram realizadas manutenções intensivas com medições diárias, mas os resultados não foram suficientes para estabilizar o gramado. Vale lembrar que, no último dia 30 de setembro, o Palmeiras registrou uma reclamação formal à CBF sobre o estado do campo.

O jornalista Venê Casagrande compartilhou um registro do gramado em suas redes sociais: "registro do gramado da Arena Fonte Nova, estádio que vai receber Bahia x Flamengo neste domingo. Essa foto foi feita ontem à tarde. O terreno tem recebido críticas durante toda a temporada. O próprio técnico do Bahia, Rogério Ceni, já reclamou do gramado."