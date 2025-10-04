Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA X FLAMENGO

Arena Fonte Nova deve ganhar gramado novo nos próximos dias

Palmeiras já havia protocolado reclamação formal sobre as condições do gramado

Redação

Por Redação

04/10/2025 - 17:33 h | Atualizada em 04/10/2025 - 18:17
Técnico Rogério Ceni e jornalistas criticam o estado do estádio
Técnico Rogério Ceni e jornalistas criticam o estado do estádio -

O gramado da Arena Fonte Nova volta a ser ponto de atenção um dia antes do confronto entre Bahia e Flamengo, que ocorre no domingo, 5, às 18h30, pela Série A do Brasileirão. O campo, recentemente alvo de críticas após a vitória do Bahia sobre o Palmeiras, ainda não apresenta condições ideais para o futebol.

Em nota encaminhada ao Portal A TARDE, a administração do estádio garantiu que “o gramado encontra-se dentro dos parâmetros técnicos, com os indicadores de performance em conformidade com os padrões estabelecidos e com a jogabilidade dentro das especificações”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Fonte Nova, por sua vez, também confirma que "não está descartada" a troca completa do gramado. A expectativa é que a modernização ocorra na próxima segunda-feira, 6, depois do confronto entre o tricolor e o rubro-negro carioca.

"As decisões estão sendo discutidas e serão divulgadas oportunamente", diz outro trecho do comunicado enviado pela administração do equipamento esportivo.

Apesar do esperado, existe uma preocupação de que o campo apresente condições piores do que as observadas na partida contra o Palmeiras.

Leia Também:

Bahia recebe competições de Jiu-Jitsu e Canoagem no final de semana
Vasco x Vitória: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Ex-Bahia dá tapa em Ex-Vitória durante partida da Série B

Durante a semana, foram realizadas manutenções intensivas com medições diárias, mas os resultados não foram suficientes para estabilizar o gramado. Vale lembrar que, no último dia 30 de setembro, o Palmeiras registrou uma reclamação formal à CBF sobre o estado do campo.

O jornalista Venê Casagrande compartilhou um registro do gramado em suas redes sociais: "registro do gramado da Arena Fonte Nova, estádio que vai receber Bahia x Flamengo neste domingo. Essa foto foi feita ontem à tarde. O terreno tem recebido críticas durante toda a temporada. O próprio técnico do Bahia, Rogério Ceni, já reclamou do gramado."

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena fonte nova Bahia flamengo Futebol Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Técnico Rogério Ceni e jornalistas criticam o estado do estádio
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Técnico Rogério Ceni e jornalistas criticam o estado do estádio
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Técnico Rogério Ceni e jornalistas criticam o estado do estádio
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Técnico Rogério Ceni e jornalistas criticam o estado do estádio
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x