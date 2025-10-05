CBF muda calendário e Brasileirão terá formato inédito em 2025

Samir Xaud, presidente d CBF - Foto: Thiago Ribeiro/ Staff Images/ CBF

Enfim, após receber por longo tempo duras críticas, a CBF, por meio do novo presidente, Samir Xaud, anunciou necessárias mudanças no calendário do futebol. O Brasileirão será disputado durante todo o ano, os clubes da Série A vão jogar menos vezes e a duração dos estaduais será menor, com 11 datas no lugar de 16.

A Copa do Brasil terá mais equipes, 125 em vez de 92, e as da Série A entrarão na competição mais a frente, a partir de uma nova quinta fase. A Copa do Brasil se tornará mais democrática.

Por outro lado, penso que a nova Copa Sul-Sudeste com 12 clubes será uma perfumaria, ainda mais considerando que os times que estiverem disputando competições da Conmebol não participarão do torneio regional. Não ficou claro o que vai ocorrer com os clubes da Série A durante as datas-Fifa.

Mesmo sem considerar os jogos de ontem, o Brasileirão deste ano, caminha para a formação de quatro grupos. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro - com poucas chances - são candidatos ao título. Botafogo, Mirassol e Bahia possuem ótimas possibilidades de conseguir uma das seis vagas para a Libertadores.

Do São Paulo com 38 pontos até o Santos com 28 são 10 times que lutam por vaga na Libertadores e para fugir do rebaixamento. Dificilmente, os quatro últimos colocados (Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport) escaparão da Série B.

No meio de semana, o Palmeiras, em casa, fez três gols em 23 minutos e garantiu o resultado. O Vasco, com zagueiros adiantados, desprotegidos e muito distante do meio campo, facilitou para o Palmeiras. A dupla de ataque formada por Vitor Roque e Flaco Lopes deitou e rolou. O técnico Fernando Diniz deveria ter tido mais prudência na organização da estratégia da equipe.

Um belo e equilibrado jogo fizeram Flamengo e Cruzeiro no empate por 0x0. Até o árbitro foi muito bem nas decisões, mesmo marcando muitas faltas. Os dois times criaram várias chances de gols. O Cruzeiro marcou muito bem, com uma linha de quatro meio-campistas. Faltou ao time um jogador pelo lado rápido, driblador e que voltasse para marcar. Leo Jardim ia fazer isso ao colocar o jovem Sinisterra, mas teve de mudar os planos com a expulsão de Wiliam.

As duas equipes, além de terem ótimos jogadores, mostraram, novamente, que são intensas, compactas, com muita pressão para recuperar a bola e alternando as jogadas de ataque com trocas de passes e transições rápidas. Mesmo sem jogar com os zagueiros recuados, os dois times não permitiram que os adversários explorassem os espaços nas costas dos defensores. Foi uma aula de jogo coletivo, moderno.

Faltou ao jogo o lance genial de um craque e a participação do imponderável, do acaso. O futebol tem muitos segredos que vão além de nossa compreensão.

Preferências de Ancelotti

Ancelotti, na dúvida, convocou jogadores que atuam na Europa, por causa do fuso horário no Japão e na Coréia do Sul e para preservar os times brasileiros, mesmo prejudicando o Cruzeiro que jogará contra o Atlético-MG no dia 15, um dia após o jogo da Seleção.

O zagueiro Fabrício Bruno faz muita falta ao Cruzeiro. Penso que Andreas Pereira e Matheus Pereira deveriam ter sido chamados nos lugares de João Gomes e Joelinton. Acho ainda que os dois zagueiros do Flamengo, Leo Ortiz e Leo Pereira são superiores a Beraldo, reserva no PSG.