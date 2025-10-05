F1
George Russel vence GP de Singapura, mas McLaren conquista o título
Russel conquista sua segunda vitória na temporada, repetindo o triunfo do GP do Canadá.
Por Redação
George Russel, da Mercedes, dominou o GP de Singapura neste domingo, 5, liderando de ponta a ponta para garantir sua segunda vitória na temporada, repetindo o triunfo que havia conquistado no GP do Canadá, em junho.
O pódio foi completado pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull, em segundo, e pelo britânico Lando Norris, da McLaren, que também ajudou sua equipe a confirmar o título de construtores após a chegada de Oscar Piastri na quarta posição.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou a prova na 17ª colocação. Já Fernando Alonso, da Aston Martin, protagonizou um momento de tensão com sua equipe faltando 34 voltas para o fim, desabafando pelo rádio: "Se você me avisar todas as voltas, vou desconectar o rádio".
Leia Também:
A corrida foi marcada ainda por voltas de recuperação impressionantes de pilotos que haviam sido punidos na classificação do sábado, 4. A Williams sofreu a exclusão dupla de Alexander Albon e Carlos Sainz por irregularidades no uso do sistema de redução de arrasto (DRS), obrigando-os a largar nas últimas posições do grid. Durante a corrida, Sainz conseguiu terminar em 10º, enquanto Albon chegou em 14º.
Classificação final do GP de Singapura:
- George Russel (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Antonelli
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Fernando Alonso
- Bearman
- Carlos Sainz
- Hadjar
- Tsunoda
- Stroll
- Alexander Albon
- Lawson
- Colapinto
- Gabriel Bortoleto
- Ocon
- Hulkenberg
- Gasly
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes