F1

George Russel vence GP de Singapura, mas McLaren conquista o título

Russel conquista sua segunda vitória na temporada, repetindo o triunfo do GP do Canadá.

Redação

Por Redação

05/10/2025 - 11:51 h
McLaren
McLaren -

George Russel, da Mercedes, dominou o GP de Singapura neste domingo, 5, liderando de ponta a ponta para garantir sua segunda vitória na temporada, repetindo o triunfo que havia conquistado no GP do Canadá, em junho.

O pódio foi completado pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull, em segundo, e pelo britânico Lando Norris, da McLaren, que também ajudou sua equipe a confirmar o título de construtores após a chegada de Oscar Piastri na quarta posição.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou a prova na 17ª colocação. Já Fernando Alonso, da Aston Martin, protagonizou um momento de tensão com sua equipe faltando 34 voltas para o fim, desabafando pelo rádio: "Se você me avisar todas as voltas, vou desconectar o rádio".

A corrida foi marcada ainda por voltas de recuperação impressionantes de pilotos que haviam sido punidos na classificação do sábado, 4. A Williams sofreu a exclusão dupla de Alexander Albon e Carlos Sainz por irregularidades no uso do sistema de redução de arrasto (DRS), obrigando-os a largar nas últimas posições do grid. Durante a corrida, Sainz conseguiu terminar em 10º, enquanto Albon chegou em 14º.

Classificação final do GP de Singapura:

  1. George Russel (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Lando Norris (McLaren)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Antonelli
  6. Charles Leclerc
  7. Lewis Hamilton
  8. Fernando Alonso
  9. Bearman
  10. Carlos Sainz
  11. Hadjar
  12. Tsunoda
  13. Stroll
  14. Alexander Albon
  15. Lawson
  16. Colapinto
  17. Gabriel Bortoleto
  18. Ocon
  19. Hulkenberg
  20. Gasly

