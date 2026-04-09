HOME > ESPORTES
BOXE

Baiano Hebert Conceição defende cinturão em luta principal nos EUA

O brasileiro enfrenta o venezuelano de 34 anos Johan Gonzalez nesta sexta-feira, 10

Marina Branco

09/04/2026 - 18:55 h

Hebert Conceição e Johan Gonzalez
Campeão olímpico, baiano e lutador do principal confronto da ProBox TV, nesta sexta-feira, 10, no Prudential Center, em New Jersey, Hebert Conceição encara um venezuelano e representa o Brasil no ringue neste final de semana.

Natural de Salvador e revelado para o mundo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Hebert volta ao ringue com um objetivo claro: seguir invicto na carreira no boxe profissional.

Adversário

Do outro lado do ringue, Johan Gonzalez chega com números que impõem respeito: são 36 vitórias, sendo 34 por nocaute, além de cinco derrotas. Aos 34 anos, o venezuelano acumula experiência e vitórias relevantes, incluindo um triunfo sobre Jarrett Hurd.

Hebert, por sua vez, chega para a luta com um cartel perfeito, formado por dez vitórias em dez lutas, sendo cinco nocautes. O baiano vem embalado após triunfo por decisão unânime sobre Elias Espadas, em dezembro, e tenta consolidar sua transição do boxe olímpico para o profissional.

Peso batido e duelo confirmado

Na balança, tanto Hebert quanto o venezuelano Johan Gonzalez marcaram 163,5 libras (cerca de 74,1 kg), dentro do limite da categoria dos super-médios. Com isso, o combate foi oficialmente confirmado como a luta principal do evento.

Para este combate, a preparação foi realizada nos Estados Unidos, com training camp na sede da ProBox, na Flórida, ao lado da equipe da Academia Champion, liderada pelo treinador Luiz Dórea.

O confronto será transmitido no Brasil pelo Canal Combate e coloca frente a frente dois perfis bem distintos dentro do boxe.

