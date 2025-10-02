Baiano Natan Rodrigues estreia com vitória no ITF M25 Salvador de Tênis

Baiano Natan Rodrigues estreia com vitória - Foto: Thiago Parmalat/Divulgação

Natan Rodrigues, baiano de Salvador, fez a alegria da torcida da casa e estreou com vitória, na noite desta quarta-feira, 1ª, no ITF M25 de Salvador, torneio realizado nas quadras duras do Clube Bahiano de Tênis, com premiação de US$ 30 mil. A competição vai até sábado e oferece importantes pontos no ranking mundial da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais. A entrada é gratuita.

Natan, bicampeão do tradicional Bahia Juniors Cup, venceu pela primeira vez como profissional em sua cidade superando o qualifier brasileiro Rafael Tosetto por 2 sets a 1 com parciais de 6/2 2/6 7/6 (7/4) e vai enfrentar outro brasileiro, Glauco Júnior, responsável por surpreender o cabeça de chave 6, o brasiliense Paulo Saraiva, por um duplo 6/4.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Realmente é muito especial, fazia uns cinco ou seis anos que não jogava aqui, fui pro College, fiquei quatro anos lá, foi especial voltar, primeira vez no profissional, torcida compareceu em peso, foi muito lindo, jogo muito difícil, mas conseguimos sair com a vitória e estou muito feliz por isso", disse Natan.

Rodrigues se profissionalizou há apenas alguns meses após passar quatro anos jogando o tênis universitário americano e se formando.

Outros três brasileiros avançaram nesta quarta. José Pereira, irmão de Teliana Pereira, passou pelo argentino Nicolas Longo por 7/5 6/3 e encara o equatoriano Andres Andrade, campeão semana passada em Barueri (SP). Pedro Sakamoto, terceiro pré-classificado, eliminou o qualifier Felipe Garla por 6/2 6/3 e desafia o americano Rick Dickerson que passou pelo baiano Victor Rocha por 6/3 6/4. O jovem Gustavo Albieri aproveitou o convite dado aos juvenis e derrotou o colombiano Samuel Heredia por 4/6 7/6 (7/3) 6/4. Ele pega o cabeça de chave 4. o americano Adhithya Ganesan.

O paulista pedro sakamoto eliminou Felipe Garla | Foto: Thiago Parmalat/Divulgacão

A programação desta quinta,2, terá todos os jogos de oitavas de final e começa às 10h com dez brasileiros em simples buscando vaga nas quartas de final. José Pereira abre a programação da quadra central. A seguir Natan volta a jogar às 11h30 em simples e às 18h30 pelas quartas de final de duplas. Os baianos Victor Rocha e Rafael Ferreira, que eliminaram os cabeças de chave 2 na estreiam, jogam por vaga na semifinal a partir das 17h contra a dupla colombiana formada por Samuel Heredia e Samuel Palacios.

Resultados desta Quarta-Feira (1/10):

Andres ANDRADE (ECU) [1] 2x0 Gabriel SCHENEKENBERG (BRA) 6/2 6/3

Pedro SAKAMOTO (BRA) [3] 2x0 Felipe GARLA (BRA) 6/2 6/3

Adhithya GANESAN (USA) [4] 2x0 Nicolas ZANELLATO (BRA) 6/2 6/2

Glauco PINHEIRO DA CRUZ JUNIOR (BRA) 2x0 Paulo Andre SARAIVA DOS SANTOS (BRA) [6] 6/4 6/4

Jose PEREIRA (BRA) 2x0 Nicolas GARCIA LONGO (ARG) 7/5 6/3

Ryan DICKERSON (USA) 2x0 Victor Alvares DE CASTRO ROCHA (BRA) 6/3 6/4

Natan RODRIGUES (BRA) 2x1 Rafael TOSETTO (BRA) 6/2 2/6 7/6 (7/4)

Gustavo ALBIERI (BRA) 2x1 Samuel HEREDIA (COL) 4/6 7/6 (3) 6/4

Programação desta Quinta-Feira (2/10):

Quadra 1

10h - Andres ANDRADE (ECU) [1] vs. Jose PEREIRA (BRA)

11h30 - Natan RODRIGUES (BRA) vs. Glauco PINHEIRO DA CRUZ JUNIOR (BRA)

Taha BAADI (MAR) vs. Facundo MENA (ARG) [2]

15h - Nicolas GARCIA LONGO (ARG) / Tomas MARTINEZ (ARG) vs. Ryan AUGUSTO DOS SANTOS (BRA) / Joao Eduardo SCHIESSL (BRA)

17h - Samuel HEREDIA (COL) / Samuel Alejandro LINDE PALACIOS (COL) vs. Victor Alvares DE CASTRO ROCHA (BRA) / Rafael FERREIRA (BRA)

18h30 - Glauco PINHEIRO DA CRUZ JUNIOR (BRA) / Lucca PINTO (BRA) vs. Natan RODRIGUES (BRA) [3] / Gabriel ROVERI SIDNEY (BRA)

Quadra 2

10h - Joao Eduardo SCHIESSL (BRA) [8] vs. Victor Hugo REMONDY PAGOTTO (BRA)

Pedro SAKAMOTO (BRA) [3] vs. Ryan DICKERSON (USA)

Igor GIMENEZ (BRA) [7] vs. Wilson LEITE (BRA)

15h - Nicolas HOLLENDER (ARG) / Salvador PRICE (COL) vs. Rafael TOSETTO (BRA) / Nicolas ZANELLATO (BRA)

Quadra 4

10h - Gustavo ALBIERI (BRA) vs. Adhithya GANESAN (USA) [4]

Jefferson WENDLER FILHO (BRA) vs. Alan Fernando RUBIO FIERROS (MEX)

A competição tem a parceria com a Confederação Brasileira de Tênis pelo Circuito BANCO BRB/ENGIE DE TÊNIS PROFISSIONAL e patrocínios da SUDESB - Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.