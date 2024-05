Banco de Luxo! Metade dos gols do Bahia na Série A saíram da reserva | A TARDE

Na disputa do segundo Campeonato Brasileiro sob a gestão do Grupo City, o Bahia conta com um elenco recheado com novos jogadores, que mostra ter opções para mudar a história das partidas. Reflexo disso é a distribuição de gols do time na competição, sendo metade marcado por atletas que saíram do banco de reservas.

Ao todo, o Esquadrão de Aço já entrou em campo cinco vezes e marcou oito gols nesta Série A. Destes jogos, em três oportunidades o Bahia teve jogadores que entraram ao decorrer do jogo para alterar o placar. São eles Everaldo (1x), Biel (2x) e Rafael Ratão (1x).

Leia também:

Em boa fase, Bahia tem melhor ataque entre equipes da Série A

Buscando títulos, dupla Ba-Vi vive grande fase no futebol feminino

Tudo começou na primeira rodada, quando o Tricolor enfrentou o Internacional, no Beira Rio. Biel entrou no segundo-tempo, aos 70 minutos, e fez o primeiro gol do time baiano nesta edição do Brasileirão. No entanto, o time acabou derrotado de virada por 2 a 1.

A segunda ocasião foi na terceira rodada, durante o clássico Ba-Vi, no Barradão. O Bahia perdia por 2 a 0, até que Biel (novamente) e Everaldo deixaram a reserva no segundo tempo para empatar o jogo, 2x2.

Everaldo e Biel deixaram o banco de reservas para empatar o jogo contra o Vitória, no Barradão | Foto: Tiago Caldas /EC Bahia

O conto heroico dos reservas se repetiu no último confronto, contra o Botafogo, no Nilton Santos. Era etapa final de partida, o Esquadrão empatava em 1x1, até que Rafael Ratão entrou no duelo e, com um passe açucarado do também suplente Carlos De Pena, colocou a equipe de Rogério Ceni a frente no placar novamente, 2x1.

Com a confiança aflorada em todas as peças do elenco, o Bahia retornas as atividades nesta quarta-feira (8) com foco na missão de seguir no caminho dos triunfos e conquistar os três pontos, seja com gols dos titulares ou dos reservas.

O Tricolor volta a jogar no próximo domingo, 12, às 18h30, contra o Bragantino, na Arena Fonte Nova.

Publicações relacionadas