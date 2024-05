Buscando títulos, dupla Ba-Vi vive grande fase no futebol feminino | A TARDE

Vindo de goleadas, as equipes da dupla Ba-Vi vivem grande fase nas competições nacionais em que disputam. Pela Série A2, as mulheres de aço lideram a tabela, com quatro triunfos em quatro jogos. As Leoas, por sua vez, estão próximas de uma classificação às quartas de final da Série A3.

Neste domingo, o Bahia entrou em campo contra o Athletico-PR e goleou por 4x1, alcançando o quarto triunfo seguido na competição. Ao todo, as atletas marcaram 12 gols, tendo uma média de três por jogo. Para os resultados positivos, o Esquadrão conta com as artilheiras Kamille Loirão, Vilma e Letícia Nunes, ambas com dois gols marcados.

O próximo duelo da equipe tricolor seria neste sábado, contra o Juventude, mas por causa das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, a CBF adiou o confronto. Assim, as Mulheres de Aço entram em campo novamente na sexta seguinte, 17, contra o Taubaté, em São Paulo.

Também em lua de mel, a equipe do Vitória vive bom momento na terceira divisão do Campeonato Brasileiro feminino. Na primeira fase, as Leoas golearam o Confiança com um agregado de 13 a 2, conseguindo avançar de etapa.

Pelas oitavas, a equipe fez o primeiro jogo neste domingo, contra o Acauã, em Maceió, e goleou novamente, aplicando um sonoro 5x0, com dois gols de Jéssica Beiral. Assim , mantendo-se como melhor ataque da competição.

Nesta sexta-feira, 10, o Vitória entra em campo pelo segundo duelo contra a equipe alagoana. A partida será no estádio de Pituaçu, às 19h.

