O São Paulo busca um novo parceiro comercial para os naming rights do Morumbi e já avalia alternativas no mercado. Entre as possibilidades, o Bradesco chegou a ser apontado como interessado em assumir o nome do estádio, mas tanto o banco quanto o clube negaram que exista uma negociação em andamento.

A movimentação acontece a poucos meses do encerramento do contrato com a Mondelez, empresa responsável pela marca Morumbis. O vínculo, firmado por R$ 75 milhões, termina em 31 de janeiro de 2027, e a diretoria tricolor pretende conseguir um acordo financeiramente mais vantajoso.

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A informação sobre o contato inicial com o Bradesco foi divulgada pelo ge. A instituição financeira teria procurado o clube por meio do diretor de marketing, André Marques, e avaliava apresentar uma proposta.

São Paulo busca acordo mais vantajoso

O contrato atual com a Mondelez foi fechado por R$ 75 milhões, divididos em três anos, o equivalente a R$ 25 milhões por temporada.

Nos bastidores, o São Paulo priorizou inicialmente a possibilidade de renovar com a empresa, mas as conversas não avançaram. Com isso, o clube passou a ouvir outras marcas interessadas em assumir os direitos comerciais do estádio.

A intenção da diretoria é elevar o valor do próximo contrato, mantendo, de preferência, a duração de três anos. Caso o planejamento seja concretizado, o novo vínculo chegaria a 2030, ano em que o Tricolor completará 100 anos.

André Marques afirmou que as conversas com a Mondelez continuam abertas e confirmou que o clube também escuta outras empresas.

"Não (encerramos as negociações). A relação com a Mondelēz é ótima. Estamos a três meses do final do contrato. Ainda está tudo na mesa. O contrato está vigente. Continuamos conversando, assim como estamos ouvindo qualquer outra marca. Estamos conversando com outras marcas, também, obviamente", afirmou.

Bradesco e BYD aparecem no radar

Apesar da informação inicial sobre o interesse do Bradesco, o banco negou que esteja negociando os naming rights do Morumbi. O São Paulo também negou qualquer conversa com a instituição financeira sobre o assunto.

O banco, entretanto, já mantém uma relação comercial antiga com o clube. A instituição possui uma agência dentro do estádio e também é responsável pelo pagamento dos salários dos funcionários tricolores.

Outra empresa que chegou a negociar com o São Paulo foi a BYD. As conversas com a montadora, porém, não avançaram até o momento.

Com o fim do contrato da Mondelez se aproximando, o clube segue avaliando possibilidades para definir quem dará nome ao estádio a partir de 2027.